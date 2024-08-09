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Banka hesaplarına izinsiz erişim skandalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Banka hesaplarına izinsiz erişim skandalı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir Bankanın 100’den fazla müşterisine ait hesaplarına girilerek hesaptaki paralarının çekildiği, banka müşterileri adına yüklü krediler çekilerek hesaplarının boşaltıldığı ortaya çıktı.

Müşteriler durumu fark etmeleri üzerine bir de çekilen kredilerin taksitlerini ödemek zorunda kaldılar, bankaya durumu bildirmelerine rağmen banka kredi taksitlerinin ödenmesi gerektiğini söyleyerek mağdurları bir kez daha mağdur etti. Bu duruma itiraz eden bir kısım mağdur adına adına Avukat Ceren Varış Ünsal, bankaya karşı hukuki süreç başlattı.

Avukat Ceren Varış Ünsal'dan Açıklama: "Bu olay, bankaların güvenlik açıklarının ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Müvekkillerim, izinsiz işlemlerden dolayı ciddi mağduriyet yaşamış ve bu durum karşısında haklarını aramak için gerekli adımları atmıştır. Durumu derhal bankaya bildirmişler, savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardır, ancak banka kredi taksitlerinin günü gelince bu paraları müvekkillerden talep etmiştir.  Bankanın sorumluluk kabul etmeyip mağdurları borç yükü altında bırakması elbette kabul edilemez. Bu sebeple, mahkemeye başvurarak durumun telafisi güç sonuçlar doğuracağından bahisle tedbir kararı alarak kredi ödemelerini durdurmuş bulunmaktayız." Bu karar, zaten maddi zarara uğrayan mağdurların en azından yargılama sürecinde geçici bir rahatlama sağlamış olup hukuki süreç devam etmektedir.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Dava süreci boyunca, mağdurların haklarının korunması adına atılacak adımlar titizlikle takip edilecektir. Avukat Ceren Varış Ünsal, mağdurların uğradıkları zararın tazmini için de gerekli hukuki sürecin devam edeceğini belirtmiştir. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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