Bankalar muslukları açtı, promosyonlar uçtu! Kişi başı 15 bin TL veriliyor

Milyonlarca emekli ve emekli adayı en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. En yüksek promosyon tutarı 15 bin lirayı buldu. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka güncel tablo…

Bankalar maaşlarını çekecek müşteriler için emekli maaş promosyonlarında çıtayı yükseltti. Promosyon tutarları ve sağlanan avantajlar Ziraat Bankası, DenizBank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Yapı Kredi Bankası ve diğer bankalarda değişiklik gösteriyor. En yüksek maaş promosyonu 15 bine dayanınca emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları ve sağlanan avantajlarını araştırmaya başladı. Bazı bankalar emekli bir tanıdığını getiren emekliye de avantajlar sunuyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte banka banka emekli promosyon turarları:

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, maaşını taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül imkanı sunuyor.

3 yıl boyunca maaşını Türkiye Finans aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa emekli promosyon talebinde bulunan müşterilere;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli maaş promosyonunda çıta yükseldi! Yarış hızlandı en yüksek tutar, aylıkları geçti - 3. Resim

ING

Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

Otomatik Fatura Talimatı da dahil olunca 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplam 15.000 TL'ye varan nakit promosyonu almak mümkün.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

QNB FİNANSBANK

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon ödenecek.

Emekli maaş promosyonunda çıta yükseldi! Yarış hızlandı en yüksek tutar, aylıkları geçti - 4. Resim

İŞ BANKASI

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

GARANTİ BBVA

​Garanti BBVA’dan 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus kampanyası...

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Tablo şu şekilde;

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

VAKIFBANK

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterileri;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon banka tarafından veriliyor.

-0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL

-3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL

-7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL

-10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL