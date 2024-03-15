Bankalar yarışa girdi! Sıfır faizli 'hoş geldin kredisi'
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kredi ve kredi kartları ile ilgili yeni kısıtlama haberleri gündemin odağında yer alıyor. Enflasyonist ortamda tüketicinin bir numaralı harcama kanallarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Bankalar nakit ihtiyacı olan müşterileri çekmek için yarışıyor. Bankaların faiz oranları yükselse de sıfır faizli kredi imkanları da mevcut. Peki, sıfır faizle kredi veren bankalar hangileri? İşte banka banka güncel tablo...
Merkez Bankası’nın kredi ve kredi kartlarıyla ilgili attığı adımlar bankaların kredi faiz oranlarına etki ediyor. Kredi kartlarında nakit çekimi taksit sayısının 12’den 3’e düşürüldüğünün açıklanmasının ardından yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.
Bankalar kredi çekecek vatandaşlar için kampanyalarını güncelledi. Yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi imkanı veren 5 banka dikkat çekti. Peki, faizsiz kredi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste…
ENPARA
Enpara'nın yeni müşterilere özel kampanyasında 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredisinde tutar 10 bin TL. 6 ay vadede aylık ödeme tutarı: 1.666,67 TL.
İŞ BANKASI
11.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olanlara 30 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Eğer vade 3 aydan fazla olursa ve kredi tutarı 30 bin TL’nin üzerine çıkarsa faiz uygulanıyor.
AKBANK
22 Ocak 2024 – 15 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank müşterisi olanlara %0 faizle 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 6 ay vadeli taksitli avans imkanı sunuluyor.
DENİZBANK
16.02.2024 - 22.03.2024 tarihleri arasında Denizbank müşterisi olanlara 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 10.000 TL'ye varan taksitli nakit kampanya sunuluyor.
20 bin TL, 6 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi ise 3,333.33 TL.
Kaynak: Türkiye Gazetesi