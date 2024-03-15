Bankalar yarışa girdi! Sıfır faizli 'hoş geldin kredisi'

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 11:44 - Güncelleme: 15 Mart 2024 11:50 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kredi ve kredi kartları ile ilgili yeni kısıtlama haberleri gündemin odağında yer alıyor. Enflasyonist ortamda tüketicinin bir numaralı harcama kanallarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Bankalar nakit ihtiyacı olan müşterileri çekmek için yarışıyor. Bankaların faiz oranları yükselse de sıfır faizli kredi imkanları da mevcut. Peki, sıfır faizle kredi veren bankalar hangileri? İşte banka banka güncel tablo...