Bayram alışverişinde kavga! Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler, o anlar kamerada

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Haziran 2024 12:12 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 12:23 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bayram alışverişinde son kalan kıyafet yüzünden aileler birbirine girdi. Kıyafet için kavga eden aileler bir başka vatandaş tarafından kayda alındı.