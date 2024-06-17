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Bayram alışverişinde kavga! Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bayram alışverişinde son kalan kıyafet yüzünden aileler birbirine girdi. Kıyafet için kavga eden aileler bir başka vatandaş tarafından kayda alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Bayram alışverişine çıkan iki aile son kalan kıyafet yüzünden birbirine girdi. 

KAVGA ETTİLER

İki aile son bir tane kalan kıyafet yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken aileler birbirleriyle kavga etmeye başladı.

Kavga mağaza çalışanları ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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