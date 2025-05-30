"Bayram öncesi biletler cep yakıyor" tepkisine 'indirim' savunması! "Fahiş fiyat diye bir kavram yok"

Bayram öncesi şehir dışına çıkmak isteyenler otobüs biletlerini tüketti. TOBB Başkanı, bakanlıktan ek sefer düzenlemesi ile beklenen açıklamanın geldiğini 30 Mayıs- 20 Haziran tarihleri arasında düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Bayramda artan fiyatlara ilişkin de açıklama yapan Başkan Yıldırım, bayram öncesi yapılan yüzde 30 indirimin bayramda kaldırıldığını "fahiş fiyat" kavramının olmadığını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yollara çıkmaya hazırlanan vatandaşlar otobüs biletlerini tüketti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı ve Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi otobüs seferlerindeki son durumu ve ek seferlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nın yaz tatili başlangıcına gelmesinin hareketliliği artırdığını belirterek, "Bu hafta otobüslerde doluluk oranları yüzde 100'lere yaklaştı. Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız görüşme sonrası D2 belgeli turizm taşıtlarının ek sefer düzenlemesi için bakanlıktan bir açıklama bekliyorduk. O açıklamada geldi. 30 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında ek seferler düzenlenecek." dedi.

BAKANLIĞIN AĞIT YAPTIRIMLARI VAR

Fahiş bilet fiyatı kavramının kendi sektörlerinde olamayacağını ancak olması durumunda bunun ciddi cezalarının olduğunu hatırlatan Yıldırım, herhangi bir anormal derecede yüksek fiyatın olması durumunda bunu bakanlığı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), üzerinden görüp çok ağır yaptırımlar uyguladığını hatırlattı.

"FAHİŞ FİYAT YOK"

Yıldırım şöyle devam etti:

"Onun için firmalarımız fiyatlarını, aldıkları tavan ücretlerini bayramlarda uyguluyorlar. Bayram öncesinde rekabetten dolayı fiyatlarında yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyorlar. Şu anda 'fahiş fiyat' diye bir kavram yok. Alınmış fiyatlardan indirim yapılarak uygulandığı için bayramda da tavana çıkıyorlar. Yani bakanlığa onaylattıkları fiyatın tavan fiyatını uyguluyorlar. Oradan 'fahiş fiyat' gibi algılanabilir ama herhangi bir anormal durum yok."