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Tam 9 ay peşinden koşturdu! 3 aylıkken kaçan buzağı Kurban Bayramı'na yakın yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da Sıdıka Kut'a ait 3 aylık buzağı 9 ay önce ahırdan kaçtı. Yabanileşen buzağı, 9 ay sonra yakalanıp Kut ailesine teslim edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Sıdıka Kut' ait buzağı geçen yıl eylül ayında kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı. 

Sahipleri tarafından aranan buzağı bu süreçte mahallenin çevresindeki tarım arazilerinde ve Dicle Nehri kıyısında görülmesine rağmen yabanileştiği için yakalanamadı.

9 AY SONRA AHIRA DÖNDÜ

Buzağının yaklaşık 9 ay sonra 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Güzelköy Mahallesi'nde bir sürüye karışarak ahıra girdiği görüldü.

Hayvanları arasındaki buzağıyı fark eden besicinin haber vermesi üzerine belirtilen mahalleye giden Erimli Mahallesi sakinleri iğneyle uyuşturdukları buzağıyı pikap ile getirerek sahibine teslim etti.

Tam 9 ay peşinden koşturdu! 3 aylıkken kaçan buzağı Kurban Bayramı'na yakın yakalandı - 1. Resim

"KİM YANINA YAKLAŞIRSA KAÇIYOR"

Sıdıka Kut'un yeğeni Şaban Kut, uğraşlarına rağmen yabanileşen buzağıyı bugüne kadar yakalayamadıklarını söyledi.

Kut, "Buzağı, insanlardan ve diğer hayvanlardan kaçıyor. Kim yanına yaklaşırsa kaçıyor. Yanına kimseyi yaklaştırmıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kaya da yabanileştiği için buzağıyı yakalamakta zorlandıklarını belirtti.

Kaya, "Güzelköy Mahallesi'ne kaçmış. Oradaki hayvanlarla ahıra giriyor. Söylediler, gidip getirdik. Uyuşturarak getirdik, kolay olmadı. Hayvan şu anda yem yemiyor. Sahibi dahil kimseyi yanına yaklaştırmıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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