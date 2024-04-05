Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak." denildi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında bir açıklama yayınlayarak duruma açıklık getirdi. İBB'den yapılan açıklamaya göre, 10-12 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak. Ancak ücretsiz toplu taşımadan kişiselleştirilmiş İstanbulkartı olanlar yararlanılacak.

SEFERLER CUMARTESİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

Metro İstanbul’da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Bayram boyunca hatlarda günlük 2 bin 200’ü aşkın işletme, güvenlik ve temizlik çalışanları, olası arızalara müdahale etmek üzere ise günlük 176 teknik personel görev yapacak.

VAPUR KAFELER HİZMETTE OLACAK

Ramazan Bayramı boyunca Şehir Hatları sefer tarifesinde yer alan Pazar / Resmi Tatil günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca bayram boyunca vapurlarla Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskeleleri'nde yer alan Vapur Kafeleri hizmette olacak. Şehir Hatları’nda, Arife günü ve bayram boyunca toplam 2 bin 831 personel görev yapacak.

İki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS ise bayram süresince sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında her saat başı seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

İstanbullular, İstanbul Senin uygulaması üzerinden her noktada ulaşılabilen ücretsiz ve güvenli İBB Wi-Fi hizmetini Ramazan Bayramı ve sonrasında da sınırsız olarak kullanabilecek. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için nöbetçi personeller ile teknik hizmetler sağlanacak.

Spor İstanbul’a bağlı tesisler, 9 Nisan Salı günü saat 17:00'a kadar açık olacak. 10-11 Nisan bayramın 1 ve 2’nci günü kapalı olacak olan Spor İstanbul tesisleri, bayramın 3'üncü günü 12 Nisan itibarıyla tüm branşlarda normal çalışma düzenine dönecek.

BAYRAM TATİLİNDE OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER BEDAVA MI?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir."