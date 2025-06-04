BDDK'dan onay çıktı! 2 yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 2 yeni banka için onay çıktı. Halk Katılım Bankası A.Ş.'ye kuruluş, Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş'ye de faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iki bankaya kuruluş ile faaliyet izni verdi.

11,5 MİLYAR TL SERMAYE İLE KURULUYOR

Kurucu ortaklar Türkiye Halk Bankası AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ ve Halk Elektrik Üretim AŞ tarafından, Türkiye'de 11 milyar 500 milyon lira kuruluş sermayeli Halk Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

AYTEMİZ YATIRIM BANKASI AŞ'YE FAALİYET İZNİ

BDDK tarafından, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 23 Mayıs 2024'te verilmişti.