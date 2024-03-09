Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Beklenen haber geldi: İstanbulkart'ta yeni dönem başladı

Beklenen haber geldi: İstanbulkart'ta yeni dönem başladı

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Beklenen haber geldi: İstanbulkart&#039;ta yeni dönem başladı
İstanbulkart Mobil, Para Transferi, Fast, Haber

Ekonomi Haberleri  / -

İstanbulkart’a para yüklerken yaşanan sıkıntılara çözüm bulundu. Artık vatandaşların İstanbulkart Mobil üzerinden kendi İstanbulkartları arasında ya da diledikleri kullanıcının İstanbulkart’ına ücretsiz bir şekilde para transferi yapmaları mümkün.

İstanbullular için "İstanbulkart Mobil" ile ücretsiz para transferi devri başladı. İstanbulkartlar ve FAST ile diğer ödeme kuruluşları arasında para transferi hizmeti hayata geçirildi. KOLAS (kolay adres) ile IBAN paylaşmadan, cep telefonu, e-mail, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri kullanarak para transferi gerçekleştirilebilecek.

ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbulkart Mobil üzerinden yapılacak İstanbulkartlar arası ücretsiz olarak yapılabilecek para transferi işlemi, tüm İstanbulkart türleri arasında fizikselden dijitale, dijitalden fiziksele, fizikselden fiziksele ya da dijitalden dijitale gerçekleştirilebiliyor.

Bu düzenleme ile İstanbulkart Mobil kullanıcıları FAST ile diğer banka ve ödeme kuruluşları arasında 7/24 ücretsiz bir şekilde cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası vb. bilgileri ile kolay bir şekilde diledikleri kişiye para gönderebiliyor ve alabiliyor.

IBAN TANIMLANACAK

Uygulama üzerinden kullanıcıya tanımlanan IBAN ile dijital hesaplardan FAST özelliği ile tüm banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplar arasında para gönderimi ve alımı yapılabiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vize sorunu nasıl çözülür? Masada üç adım var - EkonomiVize sorunu nasıl çözülür?Kar artışları dikkat çekti! İşte enflasyondan güçlü çıkan iki sektör - Ekonomiİşte enflasyondan güçlü çıkan iki sektörKomisyon kuruldu! Maden kazaları için harekete geçildi - EkonomiMaden kazaları için harekete geçildiBakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararına ilk yorum: Not artışı sürecek - EkonomiFitch'in Türkiye kararını böyle değerlendirdiFiyat artışları yüzde 195’i buldu! Ramazan öncesi etiket oyunları - EkonomiRamazan öncesi etiket oyunları'Tik tak' sesleriyle geçen bir ömür: 65 yıldır 'zamanı' ayarlıyor - Ekonomi'Tik tak' sesleriyle geçen bir ömür: 65 yıldır 'zamanı' ayarlıyorEv sahipleri dikkat! Kirada 21 bin lira indirim - EkonomiKirada 21 bin lira indirim
Sonraki Haber Yükleniyor...