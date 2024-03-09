Beklenen haber geldi: İstanbulkart'ta yeni dönem başladı

İstanbulkart’a para yüklerken yaşanan sıkıntılara çözüm bulundu. Artık vatandaşların İstanbulkart Mobil üzerinden kendi İstanbulkartları arasında ya da diledikleri kullanıcının İstanbulkart’ına ücretsiz bir şekilde para transferi yapmaları mümkün.

İstanbullular için "İstanbulkart Mobil" ile ücretsiz para transferi devri başladı. İstanbulkartlar ve FAST ile diğer ödeme kuruluşları arasında para transferi hizmeti hayata geçirildi. KOLAS (kolay adres) ile IBAN paylaşmadan, cep telefonu, e-mail, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri kullanarak para transferi gerçekleştirilebilecek.

ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbulkart Mobil üzerinden yapılacak İstanbulkartlar arası ücretsiz olarak yapılabilecek para transferi işlemi, tüm İstanbulkart türleri arasında fizikselden dijitale, dijitalden fiziksele, fizikselden fiziksele ya da dijitalden dijitale gerçekleştirilebiliyor.

Bu düzenleme ile İstanbulkart Mobil kullanıcıları FAST ile diğer banka ve ödeme kuruluşları arasında 7/24 ücretsiz bir şekilde cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası vb. bilgileri ile kolay bir şekilde diledikleri kişiye para gönderebiliyor ve alabiliyor.

IBAN TANIMLANACAK

Uygulama üzerinden kullanıcıya tanımlanan IBAN ile dijital hesaplardan FAST özelliği ile tüm banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplar arasında para gönderimi ve alımı yapılabiliyor.