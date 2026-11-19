Mandalina üreticisinin imdadına İskenderun Belediyesi yetişti. Yüksek verim nedeniyle dalda kalan mandalina için harekete geçen belediye, yerel çiftçiden aldığı 67 ton mandalinayı vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Belediyenin bu adımı hem çiftçiye hem de vatandaşa yaradı.

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İskenderun Belediyesi; sosyal belediyecilik anlayışıyla yerel çiftçilerin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Bugüne kadar 67 ton mandalina 7 bin haneye ulaştırılırken, özellikle çocukların kış ayları öncesinde C vitamini bakımından zengin meyvelerle buluşmasına katkı sağlanıyor.

Belediye, 67 ton mandalinayı vatandaşa ücretsiz dağıttı

"ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK, BİZ DESTEKLEYECEĞİZ"

Hanelere kendi elleriyle kasa kasa mandalina dağıtan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yürütülen çalışmanın hem yerel üretime hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayarak ailelerle sohbet etti.

Belediye, 67 ton mandalinayı vatandaşa ücretsiz dağıttı

Başkan Dönmez, "Bizim için belediyecilik, yalnızca yol yapmak, park yapmak değildir. Üreten çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak da en önemli sorumluluklarımızdandır. Çiftçilerimizin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak bugüne kadar 67 ton meyveyi 7 bin hanemize ücretsiz ulaştırdık. Bir yandan üreticimize ekonomik destek sağlarken diğer yandan özellikle çocuklarımızın kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlıyoruz. Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz; İskenderun'umuzda bereket paylaştıkça çoğalacak. Hiçbir üreticimizin emeğini, hiçbir hemşehrimizin ihtiyacını görmezden gelmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye, 67 ton mandalinayı vatandaşa ücretsiz dağıttı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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