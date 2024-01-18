Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Belediye işçilerine yüzde 68 zam! En düşük maaş 38 bin TL'yi aştı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Turgutlu Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı. Söz konusu protokole göre kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 68 oranında zam yapıldı. Böylece belediyede en düşük işçi maaşı 38 bin 300 TL oldu.

    Belediye işçilerine yüzde 68 zam! En düşük maaş 38 bin TL&#039;yi aştı
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Turgutlu Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 7 No’lu Şubesi arasında kadrolu çalışan personelin 2024 yılında alacağı maaşa yönelik protokol imzalandı. Protokole göre kadrolu çalışanların ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulanarak yan haklar dahil aylık en düşük ücret 38 bin 300 TL olarak belirlendi. Protokol, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç arasında imzalandı. İmza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Adnan Mut katıldı.

    "MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN YAŞAM ŞARTLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ" 

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile belediyemizde çalışan kadrolu mesai arkadaşlarımızı kapsayan protokolü imzaladık. Kadrolu çalışanlarımızın ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulayarak, yan haklar dahil aylık en düşük ücretimizi 38 bin 300 TL yaptık. Ülkemizde yaşanan ekonomik krize rağmen mesai arkadaşlarımızın yaşam şartlarını korumaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Ekonomi > Belediye işçilerine yüzde 68 zam! En düşük maaş 38 bin TL'yi aştı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İş Bankası’nda hesabı olanlar dikkat! Banka uygulaması indiren herkese 10 bin TL ödenecek - Ekonomiİş Bankası’nda hesabı olanlar dikkat! Banka uygulaması indiren herkese 10 bin TL ödenecek1 ayı aşkın süren grev sonuç verdi! 150 bin metal işçisine dev zam - EkonomiOn binlerce işçiye yüzde 102 zam yapıldıBakan Bolat duyurdu: 2023'te dış ticaret açığı geriledi - Ekonomi2023'te dış ticaret açığı gerilediListeye damga vurdu! Tek şubeli pideci vergi rekortmeni oldu - EkonomiTek şubeli pideci vergi rekortmeni olduDolarda yükseliş, altında sert düşüş! İşte piyasalarda son durum - Ekonomiİşte piyasalarda son durumPTT’den sürpriz ödeme! Adınıza 4.500 TL yatırıyorlar, hemen kontrol edin - EkonomiPTT’den sürpriz ödeme! Adınıza 4.500 TL yatırıyorlar, hemen kontrol edinAkaryakıta bir zam daha! Oto gazın litresi 20 lirayı aştı - EkonomiTabela gece yarısı bir kez daha değiştiGözü dünyanın zirvesinde! THY, tek başına ülkeye 16,2 milyar dolar getirdi - EkonomiGözü dünyanın zirvesindeBAĞ-KUR’lulara ara söz, 'Prim eşitlemesini hayata geçireceğiz' - EkonomiBAĞ-KUR’lulara ara söz, 'Prim eşitlemesini hayata geçireceğiz'İstanbul’un yıllık konut ihtiyacı 123 bin - Ekonomiİstanbul’un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
    Sonraki Haber Yükleniyor...