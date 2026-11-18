Belediyeden öğrencilere 12 bin TL destek! Son başvuru tarihi 27 Kasım
Bilecik Belediyesi, 25 yaş altı üniversiteli gençlere 12 bin TL eğitim desteği verilecek. Şartları taşıyan gençlerin 27 Kasım tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.
Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan anlamlı uygulama kapsamında üniversiteli gençlere eğitim desteği devam ediyor.
"Bir Genç Üniversiteli'' programı kapsamında gerçekleştirilecek destek hizmetinden 25 yaş altı üniversite öğrencileri faydalanabilecek.
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12 BİN TL DESTEK
2 adet 6 bin TL destek kapsamında toplamda 12 bin TL'nin gençlere sunulacağı katkı payı için gençler, başvuru ve detaylar için bigencuniversiteli.bilecik.bel.tr adresini ziyaret edebilir.
SON BAŞVURU TARİHİ 27 KASIM
Şartları taşıyan üniversite öğrencileri söz konusu destek programına başvurular 27 Kasım tarihine kadar olacak.