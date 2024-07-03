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Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam! ÖTV güncellemesi bugünden tabelaya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla akaryakıta gelen ÖTV zammı belli oldu. Buna göre, benzinde 1.84 lira, motorinde 1.72 lira, oto gazda ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi oldu. Zamlar bugünden itibaren tabelaya yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisini açıklamasıyla akaryakıta gelen ÖTV zammı da belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıta gelen zamların miktarını açıkladı.

BENZİN, MOTORİN VE OTO GAZA ZAM 

Buna göre benzinde 1.84 lira, motorinde 1.72 lira, oto gazda ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi oldu. ÖTV zammı bugünden akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 

3 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

BENZİN

İstanbul (Avrupa) 44.69 TL
İstanbul (Anadolu) 44.56
Ankara 45.66 TL
İzmir: 46.06

MOTORİN

İstanbul (Avrupa) 44.65 TL
İstanbul (Anadolu) 44.55
Ankara 45.62 TL
İzmir: 46.09

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa) 22.94 TL
İstanbul (Anadolu) 22.39 TL
Ankara 22.94 TL
İzmir: 22.64

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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