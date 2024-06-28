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Benzin ve motorine bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorinin fiyatı 13 kuruş artacak. Fiyat değişikliği bu gece yarısı tabelaya yansıyacak.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son olarak benzine 2 TL, motorin grubuna da 1,68 TL zam gelmişti. Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. 

BENZİN VE MOTORİNE ZAM 

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği bu gece yarısı tabelaya yansıyacak.

28 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 42.27 TL
Ankara: 43.25 TL
İzmir: 43.59 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 42.38 TL
Ankara: 43.35 TL
İzmir: 43.77 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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