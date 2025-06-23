Beş yıl öncesine kadar üretimi yoktu! Bu işi yapanın cüzdanı dolu... Kilosu 45 bin lira

Yıllar öncesine kadar ithal edilen arı sütü, artık yerli arıcılar tarafından üretilmeye başlandı. Dünyanın en pahalı yiyeceği olan ve her kovandan çay kaşığı kadar çıkan arı sütünün kilosu 45 bin liradan alıcı buluyor.

Arı sütünün her yıl sıcaklık koşullarına göre nisan, mayıs ve haziran aylarında sağımına başlanıyor.

KİLOSU 45 BİN TL

Kovanlardan çıkartılmaya başlanan ve baldan daha zor üretim sürecine sahip arı sütü, birçok hastalığa ve kanser türlerine şifa olmasıyla da ünlü. 5 yıl öncesine kadar üretimi yapılmayan arı sütünün kilosu 45 bin liradan satılıyor.

KRALİÇE ARININ TEK BESİN KAYNAĞI

Bir kovandan günde 2 çay kaşığı kadar elde edilen arı sütü, kraliçe arının tek besin kaynağı olarak da biliniyor.

Arı sütünün dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri olduğunu ifade eden Engin Ekinci, "Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arının ömrü 40 günken, sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar" ifadelerini kullandı.

Kraliçe arının tek besin kaynağının arı sütü olduğunu ve bu nedenle de aynı ırktan ve cinsten işçi arılara göre daha uzun yaşadıklarını ifade eden Ekinci şunları söyledi: