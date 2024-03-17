Binance'ın yeni CEO'sundan bomba tahmin: Bitcoin 80 bin doları aşabilir

Binance'ın yeni CEO'su Richard Teng, Tayland'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Bitcoin için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Teng, BTC'nin 80 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Binance'ın yeni CEO'su Richard Teng, yılın başında piyasaya sürülen ETF'lerin kurumsal yatırımcıların ve yeni fon akışlarının ilgisini artırdığını ifade etti.

BTC 80 BİN DOLARI AŞAR MI?

Dünyanın en büyük kripto borsasının CEO'su Teng, daha önce kripto paranın yılı 80 bin dolar civarında kapatacağını tahmin ettiğini, ancak şimdi arzın azalması ve talebin gelmeye devam etmesi ile bu rakamın da aşılabileceğini söyledi.

Bu tahminin kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını söyledi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Ocak ayındaki ETF onaylarından bu yana ABD spot Bitcoin ETF'lerine durmaksızın giriş oldu. Bitcoin bu yıl yüzde 56 artış göstererek geçtiğimiz hafta neredeyse 73 bin 798 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş bazı yatırımcılar arasında balon endişelerine yol açarak son seanslarda bir miktar dalgalanmayı ve satışları tetikledi. Bitcoin şu anda 67 bin doların altından işlem görüyor.

Teng, kurucu ortak Changpeng Zhao'nun kasım ayında Binance'ın ABD yetkilileriyle yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından istifa etmesiyle CEO olarak görevi devralmıştı.