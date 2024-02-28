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    BinBin’in çatı şirketi ‘Taksim’i satın aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    BinBin’in çatı şirketi ‘Taksim’i satın aldı
    Binbin, Taksim, Taksi Uygulaması, Mobil Uygulamalar, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    BinBin’in çatı şirketi 1000 Yatırımlar Holding, İstanbul’da faaliyet gösteren Taksim uygulamasını satın aldı. Holding, kullanıcıların seyahat deneyimini teknolojik imkanları ile iyileştirecek yenilikler planlıyor.

    Ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda faaliyetleri bulunan ayrıca BinBin'in çatı şirketi 1000 Yatırımlar Holding İstanbul'da faaliyet gösteren Taksim uygulamasını bünyesine kattı. Holdingden yapılan açıklamaya göre, uygulama, güvenilir ve etkili bir şekilde seyahat edilmesini sağlayarak kullanıcıların zamanlarını daha verimli kullanmalarına olanak tanıyacak.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen 1000 Yatırımlar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Abdik, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un karmaşık seyahat dinamiklerinin, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Abdik, şehir içi ulaşımı daha sürdürülebilir ve keyifli hale getirmek için her alanda ciddi çözümler ortaya konması gerektiğinin altını çizdi.

    BinBin’in çatı şirketi ‘Taksim’i satın aldı - 1. Resim

    "ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEK"

    Abdik, "Taksim" uygulamasına getirecekleri yeniliklerle, İstanbul'da taksi ile seyahat deneyimini dönüştürmeyi ve iyileştirmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, "Mobilite alanında akıllı, sürdürebilir ve yenilikçi uygulamaları hayata geçiren bir şirket olarak yeni yatırımımızla kullanıcılarımıza hızlı, güvenli ve güvenilir seyahat seçenekleri sunmayı, günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve seyahatlerini keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz.

    Taksim uygulamamızla İstanbul'da yaşayan herkesin seyahat deneyimini iyileştirerek şehrimizin daha yaşanabilir bir yer olmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 1000 Yatırımlar Holding olarak, şehir içi ulaşımın geliştirilmesi ve İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm getirilmesi konusunda kararlıyız. Taksim uygulamamızın bünyemize katılmasıyla bu hedefe doğru önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz" diye konuştu.

    Holdingin mikro mobilite alanında büyüttükleri firmalar Go Sharing  ve Q Charge de yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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