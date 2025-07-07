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Haberler > Ekonomi > Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor

Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içerisinde bir ağaçtan 7 kez meyve alınması nedeniyle "yediveren inciri" adı verilen meyvenin hasadı başladı. Türkiye'nin birçok ilinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden "yediveren inciri" için sipariş yağıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde hasat için bahçelere giden üreticiler saat 09.00'a kadar incir topluyor.

Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor - 1. Resim

Üreticiler özenle seçtikleri incirleri kasalara yerleştirdikten sonra ürünlerini mahallelerindeki alım merkezlerinde tüccarlara teslim ediyor.

Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor - 2. Resim

TÜRKİYE VE DÜNYADAN SİPARİŞ YAĞIYOR

Turgutlu'ya bağlı Dalbahçe, Avşar, Osmancık, Yayla ve Kurudere mahallelerinde yetişen yediveren inciri özellikle turizm bölgeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Yediveren inciri, Suudi Arabistan, Katar ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor - 3. Resim

Dalbahçe Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Kahrıman, Yediveren incirinin hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik bir ürün olduğunu söyledi.

Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor - 4. Resim

"MAHALLENİN TAMAMI İNCİR YETİŞTİRİYOR"

Mahallenin neredeyse tamamının incir yetiştiriciliği yaptığını belirten Kahrıman, "İncirlerimiz özellikle büyük kentlere ve turizm bölgelerine gönderiliyor. Tam olgunlaşmadan toplanan ürünler yurt dışına ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor - 5. Resim

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ise bu sezon incir rekoltesinden memnun olduklarını vurguladı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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