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Haberler > Ekonomi > Bir haftalık kirası 1 milyon 150 bin euro! Masaj odası bile var... Fethiye'ye demir attı

Bir haftalık kirası 1 milyon 150 bin euro! Masaj odası bile var... Fethiye'ye demir attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir haftalık kirası 1 milyon 150 bin euro! Masaj odası bile var... Fethiye&#039;ye demir attı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bu yıl da Fethiye ünlü yat sahiplerinin gözdesi olmaya başladı. Suudi Prens Mükrin bin Abdülaziz’e’e ait ultra lüks yat Solandge, Fethiye Ölüdeniz açıklarına demir attı. Masaj salonu, spa merkezi ve yüzme havuzu gibi lüks imkanları bulunan yatın bir haftalık kirasının 1 milyon 150 bin euro olduğu öğrenildi.

85 metre uzunluğunda Malta bayraklı ultra lüks yat Solandge, Fethiye’ye demir attı.

Suudi Arabistanlı Prens Mükrin bin Abdülaziz’e ait olduğu öğrenilen yat, Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahiline ulaştı.

Bir haftalık kirası 1 milyon 150 bin euro! Masaj odası bile var... Fethiye'ye demir attı - 1. Resim

HAFTALIK KİRASI DUDAK UÇUKLATIYOR

Haftalık kira bedelinin 1 milyon 150 bin euro olduğu belirtilen ultra lüks yat, sunduğu imkanlarla da dikkat çekmeyi başarıyor.

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Yatın içinde masaj odası, tam donanımlı bir spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks odalar ve mini bir denizaltı bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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