Bir indirim izdihamı daha! Mağaza açılışı iptal oldu

Batman'da bir çeyiz mağazası açılışına özel kampanya yapacağını duyurdu. Fiyatların düşeceğini duyan vatandaşlar yaşanan izdihamda birbirini ezdi. Oluşan kalabalık nedeniyle trafik tıkandı. Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine mağaza açılışını iptal etti.

Batman Gültepe Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Fiyatların indirimli olacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruk oluşturanlar, mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu.

TRAFİK TIKANDI

İzdiham nedeniyle mahallede trafik tıkanırken, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerine açılışın olduğu güzergahta görev aldı. Ekipler, mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşları polis ekipleri, dağılmaları yönünde anons çekerek saatler sonra dağıttı.