Bir temettü kararı daha! Migros'tan beklenen haber geldi

Bilançosunu açıklayan Migros'un bu yıl sunacağı temettü teklifi merak ediliyordu. Şirketten beklenen açıklama geldi.

Migros 2023 yılının dördüncü çeyrek bilançolarının ardından kârından yapılacak temettü dağıtımıyla ilgili genel kurula sunulacak teklifini de açıkladı. Migros Ticaret, Genel Kurul'a 1 TL nominal değerli pay başına brüt 6,90400 TL, net 6,21360 TL nakit temettü dağıtılmasını önermeye karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192,94 milyon TL'si net dağıtılabilir dönem kârından, 1,18 milyar TL'si "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere, 124,1 milyon TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1,25 milyar TL'nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kâr payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a önerilmesine karar verildiği bildirildi.