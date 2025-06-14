BİST 100'e 'Orta Doğu' nasıl yansıdı? Bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,84 geriledi ve 9.311’den kapandı. İsrail ve İran arasındaki çatışmalardan etkilenen borsada Enerya Enerji, Reysaş GYO ve MAVI Giyim bu hafta en çok yükselen hisseler arasında başı çekerken; Reeder Teknoloji, Çimsa Çimento ve YEO Teknoloji en çok düşen ilk 3 hisse oldu. Piyasalarda gelecek hafta dikkatler Orta Doğu’daki gelişmelere ve TCMB’nin faiz kararına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Piyasalarda jeopolitik risklerin damga vurduğu bir hafta geride kaldı. Cuma gecesi İsrail’in İran’ı vurmasıyla başlayan çatışmalar özellikle hisse senedi piyasalarında sert hareketleri beraberinde getirdi.

Haziran başından itibaren faiz indirimi beklentisi ile pozitif seyreden Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bu hafta en yüksek 9.733,62 puanı test etti. Ardından borsada “sınırlı” başlayan kâr satışları, Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasıyla birlikte derinleşti. Dünkü işlemlerde en düşük 9.065,17 puanı gören endeks, akşama doğru gelen alımlarla toparlandı ve haftayı %-1,84 kayıpla 9.311,88 puandan tamamladı.

EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖRLER

Bu hafta en çok yükselen ilk 3 sektör şöyle sıralandı:

1- Spor (XSPOR): %5,58

2- Aracı Kurumlar (XAKUR): %5,25

3- Finansal Kiralama (XFINK): %4,30

EN ÇOK DÜŞEN SEKTÖRLER

Bu hafta en çok düşen ilk 3 sektör ise şunlar oldu:

1- Ulaştırma (XULAS): %-6,97

2- Taş, Toprak (XTAST): %-5,50

3- Bilişim (XBLSM): %-5,13

EN ÇOK YÜKSELEN İLK 10 HİSSE

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle:

1- Enerya Enerji (ENERY): 6,09 TL (%12,78)

2- Reysaş GYO (RYGYO): 15,32 TL (%11,91)

3- MAVI Giyim (MAVI): 35,60 TL (%11,32)

4- Altınay Savunma (ALTNY): 84,55 TL (%8,54)

5- RAL Yatırım Holding (RALYH): 100,10 TL (%7,00)

6- Tekfen Holding (TKFEN): 123,00 TL (%6,59)

7- Akbank (AKBNK): 59,50 TL (%5,78)

8- Ereğli Demir Çelik (EREGL): 24,80 TL (%5,35)

9- Galatasaray Sportif (GSRAY): 1,68 TL (%4,35)

10- Ahlatçı Gaz Dağıtım (AHGAZ): 28,06 TL (%3,77)

EN ÇOK DÜŞEN İLK 10 HİSSE

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

1- Reeder Teknoloji (REEDR): 9,83 TL (%-18,89)

2- Çimsa Çimento (CIMSA): 46,00 TL (%-10,68)

3- YEO Teknoloji (YEOTK): 38,00 TL (%-9,44)

4- Coca Cola İçecek (CCOLA): 48,66 TL (%-8,28)

5- Kontrolmatik (KONTR): 22,46 TL (%-8,03)

6- Türk Hava Yolları (THYAO): 263,75 TL (%-7,94)

7- Eczacıbaşı İlaç (ECILC): 42,80 TL (%-7,88)

8- ARD Yazılım (ARDYZ): 26,04 TL (%-7,59)

9- Agrotech Teknoloji (AGROT): 7,06 TL (%-7,47)

10- Türkiye Sigorta (TURSG): 7,73 TL (%-7,43)

YATIRIM FONLARININ HAFTALIK GETİRİSİ

TEFAS’ta işlem gören ana temalı yatırım fonlarının bu haftaki getirileri şu şekilde gerçekleşti:

1- Hisse Senedi Fonu: %0,7183

2- Kıymetli Madenler Fonu: %0,5657

3- Borçlanma Araçları Fonu: %0,5209

4- Para Piyasası Fonu: %0,3725

BORSADA BEKLENTİLER

Orta Doğu’da yükselen tansiyonun piyasalar tarafından dikkatle takip edileceğini aktaran analisteler, “Jeopolitik riskler devam ettikçe temkinli olmakta fayda var. Öte yandan gelecek hafta 19 Haziran’da TCMB’nin faiz kararı da bekleniyor. BİST 100’de 9.000 seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor. 9.500 ise yukarıda ilk direnç bölgesi olarak takip ediliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.