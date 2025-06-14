Orta doğu ateş çemberi! İsrail saldırdı, İran karşılık verdi

Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen’i kana bulayan İsrail, bu sefer İran’ı hedef aldı. 200’den fazla savaş uçağı, 100 İHA sabaha karşı İran’daki 100’den fazla yeri bombaladı. Yirmi üst düzey komutan, altı nükleer bilim adamının hayatını kaybettiği saldırıda 78 sivil de can verdi. İran da İsrail’i balistik füzelerle vurdu.

İsrail, İran’a beklenen saldırıyı gerçekleştirdi. Sabaha karşı 200 savaş uçağı ve 100’e yakın İHA ile yapılan operasyonda hem sivil hem de askerî tesisler vuruldu. Başkent Tahran, Tebriz, Kirmanşah, Hamedan, Loristan ve İsfahan’da 100’den fazla yer bombalandı. İran ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgâhlarına da saldırı yapıldı. İsrail Savunma Bakanlığı “Yükselen Aslan Operasyonu ile İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin liderlerinin çoğunu karargâhta toplantı hâlindeyken vurduk” açıklamasında bulundu.

20 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda aralarında İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, DMO Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selâmi, Tümgeneral Gulam Ali Reşid ve DMO Uzay-Hava Komutanı Tuğgeneral Emîr Ali Hacızade’nin de yer aldığı 20 üst düzey komutan hayatını kaybetti. Ayrıca İranlı nükleer bilim adamları Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emîr Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi de öldü. İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani ise ağır yaralandı. En fazla sivil kayıp başkent Tahran’da yaşandı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 78 sivil hayatını kaybederken, 329 kişi yaralandı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü de Tebriz’e yönelik saldırılarda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

HEDEFTEKİ KİŞİLER SANİYE SANİYE İZLENMİŞ

Vurulan apartmanların sadece belirli katlarının zarar görmesini değerlendiren uzmanlar “Saldırılarda sığınak delici mühimmatla birlikte küçük fakat akıllı mühimmat kullanıldı. Duvarı delip geçtikten sonra içeride patlayan mühimmat, İsrail istihbaratının hedeflenen kişilerin her saniye nerede olduğunu, nerede yaşadığını görüp takip ettiğini anlatıyor” dedi.

İRAN’IN 100 İHA’SI DÜŞÜRÜLDÜ

İran’ın karşılık verdiğini açıklayan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke genelinde olağanüstü hâl ilan ettiğini duyurdu. İran’ın birkaç saat içinde İsrail’e 100’den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiği ancak bunların Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün üzerinde durdurulduğu aktarıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi de Hamaney ve üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını belirtti.

NETANYAHU: REJİME KARŞI AYAKLANIN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının ortadan kaldırılması talimatının 2024 yılının kasım ayında verildiğini belirterek “Saldırı için nisanı belirledik fakat çeşitli sebeplerle gerçekleşmedi. Artık daha fazla bekleyemezdik. Bize yönelik dalgalar hâlinde saldırılar yapacaklardı. Kabine toplantısında ‘Başka çaremiz yok. Saldırmazsak, yüzde 100 öleceğiz. Bu mükemmel olmasa bile yapmak zorundayız’ dedim. ABD’li muhataplarımızla yaptığımız gizli görüşmelerle Washington’un desteğini aldık. Trump yönetimini önceden bilgilendirdik. Elde edeceğimiz başarılar yeni bir Orta Doğu’ya kapı aralayabililir. Operasyonun ne kadar süreceğini bilemiyorum. Sığınaklarda çok daha uzun süre kalmamız gerekebilir” dedi. Netanyahu, İran halkınının yanında olduklarını söyleyerek, rejime karşı ayaklanma çağrısında bulundu.

İSRAİL’E FÜZE YAĞMURU

Saldırılar sonrası İran, intikam için göndere kırmızı bayrak çekti. Halkına seslenen Hamaney de “Siyonist rejim çok büyük bir hata yaptı. Onları perişan edeceğiz. İsrail elimizden kurtulamaz” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından İran, başta Tel Aviv ve Kudüs olmak üzere İsrail’in birçok şehrine bu defa füze yağdırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ‘Sadık Vaat-3 Operasyonu’ başlattıklarını ve onlarca hedefin, askerî merkezlerin vurulduğunu bildirdi. İsrail de İran’dan 150 balistik füze fırlatıldığını aktardı. İran, İsrail’e ait üç F-35 savaş uçağını düşürdüğünü ve biri kadın iki pilotu esir aldığını iddia etti. İsrail ise bunu yalanladı. İran itidal çağrılarını da reddederek, operasyonun hukuka uygun, “sert ve kararlı” olacağını duyurdu.