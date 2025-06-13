CANLI - Tahran bir kez daha bombalanıyor! İran'ın füze saldırısına erken cevap
İsrail Hava Kuvvetleri, İran’daki hedefleri yeniden vurmaya başladı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran içindeki bazı hedeflere yönelik saldırıya geçtiğini bildirdi. Başkent Tahran’da patlama seslerinin duyulduğu, saldırının devam ettiği aktarıldı.
- JETLER İRAN'A DOĞRU İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR
- ELEKTRİK SANTRALİNDE PATLAMA
- HAVA ÜSSÜ VURULDU
- HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
14.06.2025 00:09
JETLER İRAN'A DOĞRU İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR
Irak hava sahasındaki onlarca İsrail jeti yeni saldırılar için İran'a doğru ilerliyor.
14.06.2025 00:07
ELEKTRİK SANTRALİNDE PATLAMA
İsfahan'daki Raisi Elektrik Santrali'nde patlama olduğu bildirildi.
14.06.2025 00:07
HAVA ÜSSÜ VURULDU
İran'ın Mehrabad Hava Üssü en az üç İsrail hava saldırısıyla vuruldu.
13.06.2025 23:57
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.
13.06.2025 23:54
İSRAİL BİR KEZ DAHA İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in gece saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İran, bu akşam misillemede bulunmuştu.
YER: Orta Doğu