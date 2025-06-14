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Bakan Tunç'tan İsrail-İran gerilimine yönelik çarpıcı açıklama! "Provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma açıldı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Tunç&#039;tan İsrail-İran gerilimine yönelik çarpıcı açıklama! &quot;Provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma açıldı&quot;
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi misilleme saldırısının emrini verdi. İran tarafından İsrail'e balistik füzeler ateşlendi. İsrail genelinde hava saldırısı alarmı verildi. 

Bakan Tunç'tan İsrail-İran gerilimine yönelik çarpıcı açıklama!

BAKAN TUNÇ NET KONUŞTU: SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyada ise söz konusu gerilim ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu paylaşımlara yönelik bir açıklamada bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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