Askeri üsler yerle bir oldu! İran'dan 'hesap sorma' operasyonu

İran Devrim Muhafızları, "Gerçek Vaad 3" operasyonu kapsamında İsrail'deki askeri hedefleri vurduklarını ve balistik füzelerin tam isabet kaydettiğini açıkladı. Operasyonun, İsrail Savunma Bakanlığı ve Şin Bet karargahı da dahil olmak üzere stratejik noktaları hedef aldığı belirtilirken, İran bu hamlenin "ülke güvenliğinin kırmızı çizgisi" olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonuna ilişkin ikinci bir bildiri yayımladı.

Bildiride, operasyon kapsamında işgal altındaki topraklarda bulunan birçok askeri hedefin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı füze ve İHA birlikleri, hassas vuruş kabiliyetine sahip akıllı sistemler kullanarak İran'a düzenlenen saldırıların merkezi olan askeri üsler, havaalanları ve özellikle Filistin ve Gazze'ye karşı kullanılan füze ve askeri teçhizatların üretildiği sanayi tesisleri de dahil olmak üzere birçok hedefi başarıyla vurdu" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL, SALDIRILARIN BÜYÜK BİR KISMINA KARŞI KOYAMADI"

Operasyon kapsamında, işgal altındaki toprakların derinliklerinde yer alan stratejik hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtilen bildiride, "Uydu görüntüleri, saha raporları ve istihbarat verileri, onlarca balistik füzenin hedeflerine tam isabetle ulaştığını ortaya koyuyor. İsrail rejim füzeleri engellediğini iddia etse de saldırıların büyük bir kısmına karşı koyamadı" denildi.

"İRAN'IN GÜVENLİĞİ, SİLAHLI KUVVETLERİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

Açıklamada, "Bu operasyon, İran'ın dini liderinin talimatı ve halkın talebi doğrultusunda, şehitlerin dökülen kanlarının karşılığı olarak gerçekleştirildi. İran Silahlı Kuvvetleri ve tüm kurumların iş birliğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde yürütülen operasyonun temel mesajı ise "İran'ın güvenliği, silahlı kuvvetlerin kırmızı çizgisidir" ifadelerini yer verildi.

İRAN, TEL AVİV'DEKİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE ŞİN BET'İ VURDU

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı, İran'ın Tel Aviv'in Kiryat bölgesinde bulunan İsrail Savunma Bakanlığı karargahı ile çeşitli askeri üsleri hedef aldığını bildirdi. Haberde, hedef alınan noktalar arasında yalnızca Savunma Bakanlığı'nın değil, aynı zamanda İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in de bulunduğu ifade edildi.