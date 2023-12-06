Bitcoin 20 ayın zirvesine çıktı: Yükseliş sürecek mi?

6 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 12:04

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler nedeniyle, kripto para fiyatları yükseldi. Pazar günü 40 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerine çıktı. Son yükseliş, kripto yatırımcılarını heyecanlandırırken, yükselişin ne kadar süre devam edeceği de merak konusu oldu.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Fed'in artık faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa tahminleri ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'lerin (borsa yatırım fonu) onaylanacağına yönelik beklentilerin etkisiyle yükselişe geçti. Pazar günü 40 bin dolar seviyesinde işlem gören lider kripto para birimi, dün yükselişe geçerek 44 bin dolara ulaştı. Bu yükselişle BTC, 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TESLA'NIN PİYASA DEĞERİNİ GEÇTİ

Sabah saatlerinde 44 bin dolar seviyesinin altına düşen dijital varlık, şu anda 43 bin 752 dolar civarında işlem görüyor. Son kazançlarla BTC, 3 günde yüzde 10,4, 1 ayda yüzde 25, 2023 yılında ise yüzde 165 yükseliş kaydetti. Piyasa değeri açısından BTC, son yükselişle dokuzuncu en büyük varlık olarak konumlanırken, Meta, Tesla ve Berkshire Hathaway şirketlerinin piyasa değerini de geçmiş oldu.

Kasım 2021'de 68 bin 990 doları gören Bitcoin, o tarihten bu yana yaklaşık olarak yüzde 39 değer kaybetmişti.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Bitcoin vadeli işlemlerini inceleyen türev borsası Deribit'in analistine göre; piyasa, BTC fiyatının 2024 yılında da değer kazanmaya devam etmesini bekliyor. Analist, verilerin 2024 baharında Bitcoin’in değer kazanmaya devam etmesi için "destekleyici bir işaret" olduğunu belirtti.

Deribit’in Ticari Direktörü Luuk Strijers, varlığın spot fiyatı ile gelecekteki fiyatı arasındaki fark olan vadeli işlem bazının yüzde 10’un üzerine çıktığına dikkat çekti. Analiste göre bu, piyasa duyarlılığının güçlü bir göstergesi. Konuyla ilgili analist, "Baz arttığında, piyasanın spot fiyatın yükselmesini beklediğini gösterir. Yıllık baz şu anda %10-12 seviyesinde, bu da piyasanın dayanak varlığın önümüzdeki yıl %10-12 artmasını beklediği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.