Bitcoin ABD'nin rezerv parası mı olacak? Trump'tan kripto paraları alt üst edecek konuşma

ABD Başkan adayı Donald Trump dünyanın en büyük Bitcoin konferansında açılış konuşmasını yapıyor. Trump'ın, Bitcoin'i stratejik rezerv varlık olarak tanımlaması bekleniyor.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek Başkanlık seçimlerinin favori ismi eski ABD Başkanı Donald Trump'tan kripto para hamlesi geldi. Dünyanın en büyük Bitcoin konferansında açılış konuşmasını yapıyor.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Bitcoin, 15 yılda birçok yatırım aracından çok daha değerli hale geldi. Bir gün altından da daha değerli hale gelecek.

ABD, dünyanın kripto başkenti ve Bitcoin süper gücü olacak.

Bitcoin Ay'a gidecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), size çok sert davrandı ancak benimle birlikte çalışırsanız çok daha farklı olacak.

Göreve geldiğim gün SEC Başkanı Gary Gensler'ı kovacağım. Yerine yeni bir SEC başkanı atayacağım. Kamala Harris kendisini Hazine'nin başına koymak istiyor. Bu hiç iyi olmaz.

Ben de eskiden Bitcoin'in dolara karşı bir tehdit olduğuna inanıyordum ama artık buna inanmıyorum."