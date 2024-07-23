Yükseliş bitti mi? Satışlar hızlanır mı? Bitcoin’de ibre tersine döndü

Bitcoin’de son dakika! Pazar ve pazartesi işlemlerinde 68 bin dolar üzerinde kalıcı olamayan Bitcoin düşüşe geçti. 23 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı sabah saatlerinde 67 bin doların da altında sarktı. Analistler; hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini, 65 bin dolar desteği üzerinde “kalıcılık” halinde, BTC’de pozitif görünümün bozulmayacağını ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de son dönemde belirgin olarak gerçekleşen yükselişlerin ardından kâr satışları dikkat çekiyor. Pazar ve pazartesi işlemlerinde test edilen 68 bin dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bugünkü işlemlerde ise gerileme eğilimi öne çıkıyor.

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23 TEMMUZ BİTCOİN FİYATI

Küresel piyasalarda 23 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı sabah saatlerinde 67 bin doların da altında sarktı. Bitcoin, temmuz başında test edilen 53 bin 500 dolar seviyesinden itibaren %27 gibi yüksek bir oranla prim yapmıştı. Bu sert yükselişin ardından kâr satışlarının da normal karşılanması gerektiği belirtiliyor.

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BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler; Bitcoin’de kısa vadede 68 bin doların önemli bir direnç olarak öne çıktığını, bu seviye aşılmadıkça yeni yükselişlerin de karşılık bulmayacağını belirtiyor. Aşağıda ise 65 bin dolar ana destek olarak izleniyor. Bu seviye üzerinde “kalıcılık” halinde, realizasyonun da sağlıklı olacağı ifade ediliyor.

TRUMP TAKİP EDİLİYOR

BTC’de, her ne kadar ABD’de faiz indirimi süreci destekleyici olsa da; ABD’de kripto para dostu başkan adayı Trump’ın, seçimlerden önce büyük avantaj yakalaması asıl katalizör oldu. Cumartesi günü de bir kripto zirvesine katılması beklenen Trump’ın, burada, BTC lehine açıklamalarda bulunması bekleniyor.

DİKKATLER ETHEREUM’DA

Bu arada ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum için bugün ABD’de ETF’ler işlem sırasına alınıyor. Bu fonlara para girişi dikkatle takip edilecek. Ethereum fiyatı 23 Temmuz işlemlerinde 3450 dolara yakın seyrediyor. ETH’de 3400 dolar destek ve 3550 dolar seviyesi de kısa vadeli direnç olarak izleniyor.