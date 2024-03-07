Bitcoin'de tarihi rekor: Kripto para en çok kimin elinde? Kim bu balinalar?

Bitcoin fiyatları piyasadaki yatırımcı sayısına göre oynaklık gösteriyor. Koronavirüs salgını ile geçen 2021 yılının kasım ayında kırılan rekor 6 Mart’ta tazelendi. Fiyatlarda balinaların da etkisinin önemli olduğu ifade edildi. Peki, kim bu balinalar? Bitcoin fiyatlarında rekor rallisi sürecek mi? Bitcoin bugün ne kadar? İşte son durum…

Bitcoin, ABD'li finans devlerinin ilgisi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Grayscale, BlackRock ve Fidelity gibi yatırım firmalarının, kripto varlığa milyarlarca dolar yatırdığı biliniyor. Ocak ayında ilk bitcoin Borsa Yatırım Fonları'nın (ETF'ler) işlem görmeye başlamasının da etkisiyle bu yıl yüzde 50 değer kazananan Bitcoin 6 Mart tarihinde Kasım 2021'de 68 bin 999 dolar ile rekor kırdı. BTC fiyat artışlarının ardından gelen kar satışlarıyla yeniden 68 bin dolar bandında indi.

TechDev lakaplı popüler kripto analisti, nisanda gerçekleşecek yarılanma (halving) süreci nedeniyle yeni Bitcoin arzının azaltılacağına dikkat çekiyor. Piyasada arzın azalması taleple birlikte fiyatların da artışa geçeceği anlamına geliyor. TechDev’e göre BTC önümüzde 10-12 ay boyunca rekor serisine devam edecek.

Bu yıl balinaların da etkisiyle yükselişe geçen bitcoin, şu dakikalar yüzde 0.7 düşüşle 65 bin 786 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BİTCOİN’DE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

TechDev’in X platformundan yayımladığı iddiasına göre; Bitcoin Ocak-Mart 2025 arasında en büyük zirveye ulaşabilir. Analizini, fiyatın belirli bir dönemde önceki açılış veya kapanış seviyelerini kırıp kırmadığına bağlı olarak "boğa ve ayı sinyalleri üreten süper trend" göstergesine dayandıran TechDev, geçen hafta da takipçilerine, geçmiş Bitcoin dengelerine atıfta bulunarak, kripto piyasalarına “mania” (çılgınlığın) gelebileceğini söylemişti. Diğer yandan ETF’lere ilgi, sadece Bitcoin’i değil, tüm kripto para piyasasını büyüttü.

Total piyasanın değeri 5-6 Mart’ta yüzde 3 artarak, 2 trilyon 540 milyar doları aştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin de aynı süreçte yüzde 2.6’dan fazla değer kazandı. Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.5 değer kaybederek zanarak, 3 bin 753 dolar seviyesine geriledi. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.