Bitcoin'de yeni rekor! 72 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin, 11 Mart işlemlerinde 72 bin doları aşarak yeni zirve seviyeyi gördü. Analistler, “69 bin dolar üzerinde en az 4 saatlik ve genel anlamda günlük kapanışlar gerçekleşmesi halinde yükseliş hız kazanabilir ve ilk etapta 74 bin dolar seviyesine varabilecek ivmelenme söz konusu olabilir. Kâr satışlarında özellikle 66 bin 200 dolar ana desteğinin korunması büyük önem arz ediyor” uyarısında bunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Hızlı yükselişiyle piyasalara damga vuran Bitcoin, yeni rekorları zorluyor. Bugünle birlikte özellikle son dört işlem gününde gerçekleşen hareketler dikkat çekiyor. Bitcoin'de cuma ve pazar günü 70 bin 200 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyeleri test edilmişti. Bugünkü işlemlerde ise bu seviye aşılarak yeni rekor görüldü. Yeni haftada Bitcoin, TSİ 10:30 itibarıyla 70 bin 800 dolarla yeni zirvesini yaktı. Bitcoin gün içinde en yüksek 72 bin 211 dolar seviyesini görmesinin ardından saat 15.55 itibarıyla 71 bin 932 dolar seviyesinde bulunuyor. Son dört günlük periyotta 66 bin 200-67 bin dolar bandı destek olarak çalıştı. Fiyatlar, öncelikle bu bant üzerinde “tutunma” göstererek, yukarı yöneldi.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ocak ayında ABD’de para piyasası fonlarına Bitcoin’e yatırım yapma izninin resmi olarak verilmesi, kripto arzını azaltacak HALVING (Bölünme) işleminin yaklaşması ve FED’den faiz indirimi beklentileri, Bitcoin'deki bu yükseliş trendine destek olan ana sebepler arasında yer alıyor.

BITCOIN’DE BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler, Bitcoin’e sadece bu sene 7,5 milyar dolar civarında para girişinin yaşandığını hatırlatarak, “Pozitif beklentilerle birlikte para girişinde ciddi ivmelenme gözlemlendi. Bu beklentiler fiyatlara dahil olmaya devam ediyor. Özellikle zirve seviyeler test edilirken hareketler sertleşebiliyor ve birkaç saatlik de olsa ciddi geri çekilmeler yaşanabiliyor. Bu sebeple yatırımcıların her zamankinden daha dikkatli olası gereken dönemlerdeyiz” görüşünü dile getiriyor.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bitcoin’de 11 Mart işlemleri itibarıyla 5 günlük ortalama 68 bin 700 dolar ve 22 günlük ortalama 61 bin 200 dolar sevilerinde bulunuyor. Kısa vadede Bitcoin’de yaşanabilecek gerilemelerin 68 bin 400-66 bin 200 seviyelerinde karşılanması önem taşıyor. Orta vadede 64 bin desteğinin korunması, fiyatlarda sağlıklı dengelenme için kritik görülüyor. Analistler, “En kısa vadede bakıldığında ise, 2021 yılındaki zirveye işaret eden 69,000 BTC için kritik. Bu seviye üzerinde 4 saatlik ve günlük kapanışlar, ilk etapta 74 bin dolara varabilecek yükselişleri destekleyebilir” uyarısında bulunuyor.