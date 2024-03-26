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Bitcoin’de yeni zirve hesapları! O seviye aşılırsa…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitcoin’de yeni zirve hesapları! O seviye aşılırsa…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BTC’de son dakika! Geçen hafta 60 bin 800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeniden 70 bin doları geçti. HALVING (Bölünme) yaklaşırken; yatırımcılar da “BTC yorum, Bitcoin 2024 hedef fiyat” aramalarını sıklaştırdı. Analistler, en kısa vadede 71 bin 200 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu belirterek, “Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde tekrar zirve seviyeler hedef olabilir. Aşağıda ise 69 bin dolar desteğinin korunması büyük önem taşıyor” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de yaşanan hareketlilik devam ediyor. 14 Mart tarihinde 73 bin 800 doları görerek tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin, ardından yaşanan kâr satışlarıyla birlikte 20 Mart’ta en düşük 60 bin 800 doları görmüştü. Son bir haftadır bu seviyeden gelen tepki alımları ile birlikte tekrar 70 bin doların üzerine çıkıldı. 26 Mart TSİ 10:00 sıralarında BTC fiyatı 70 bin 500 dolara yakın seyrediyor. Son fiyatlar itibarıyla BTC, zirvesinin yaklaşık yüzde 3 gerisinde…

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Analistler BTC için en yakın beklentinin HALVING (Bölünme) olduğunu hatırlatarak, “BTC sisteminde madencilere verilecek ödüller yarı yarıya azalacak. Dolayısıyla Bitcoin arzında bir gerileme söz konusu olacak. ABD’de ETF’lere BTC alma onayı verilmesinin ardından sisteme güven gelmiş ve Bitcoin’de 12 milyar doları aşan para girişi yaşanmıştı. Şimdi de nisan ayında gerçekleşmesi beklenen HALVING işlemi öncesinde fiyatlarda hareketlilik yaşanıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BİTCOİN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Son fiyatlamalar itibarıyla BTC’de 5 günlük ortalama 69 bin 700 ve 22 günlük ortalama 68 bin 500 civarında bulunuyor. Fiyatların her iki ortalama seviyenin de üzerinde bulunduğunu aktaran analistler, “Aşağıda 69 bin dolar seviyesinde de trend desteği bulunuyor. Bütün bu denklemde BTC’nin öncelikle, bu 3 seviyenin bulunduğu bandı destek olarak koruması gerekiyor. Ardından da ilk direnç olarak öne çıkan 71 bin 200 doların aşılabilmesi, yeni zirveler için önemli sinyaller verebilir” ifadelerini kullanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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