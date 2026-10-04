Biyometan ihracatında yeni adım! Türkiye atıktan gaz üretip Avrupa’ya satacak

Türkiye, atıklardan ürettiği biyogazı, doğal gazla eşdeğer özelliklere sahip biyometana dönüştürerek Avrupa pazarlarına ihraç etmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, Doğanlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biotrend Enerji ve Çevre Yatırımları AŞ ile Almanya merkezli Uniper arasında stratejik bir mutabakat zaptı imzalandı.

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Türkiye-Kuzey Ren-Vestfalya İş Forumu kapsamında hayata geçirilen İş birliğiyle mevcut biyogaz tesislerinin biyometan üretimine uygunluğu, yeni kapasite geliştirme imkânları ve üretilecek gazın Türkiye’nin doğal gaz şebekesi üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması seçenekleri araştırılacak. Türkiye'nin yıllık 50 teravatsaat seviyesine kadar ulaşabileceği değerlendirilen biyometan potansiyeli, atıkların yenilenebilir gaza dönüştürülmesi açısından önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Doğanlar Holding Grup CEO’su Hakan Göral, iş birliğinin Türkiye’nin biyogaz potansiyelini büyüyen biyometan pazarına taşıma açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Göral, önceliğin mevcut altyapıyı mümkün olduğunca koruyarak biyometan potansiyeli yüksek tesislerden dönüşüme başlamak olduğunu söyledi. İlk aşamada tesislerin teknik ve ekonomik uygunluğunun inceleneceğini ifade eden Göral, “Türkiye’den Avrupa’ya ve dünyaya uzanan, sürdürülebilirliği ve izlenebilirliği doğrulanmış bir biyometan değer zinciri oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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