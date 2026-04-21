HAVELSAN tarafından Türk mühendisliğinin gücüyle geliştirilen Görev Planlama Sistemi (FSGP), İspanya ile imzalanan sözleşme kapsamında Avrupa’ya ihraç edilecek.

Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel başarısında 2007’den bu yana kilit rol oynayan Görev Planlama Sistemi, HÜRJET’e entegre edilerek ilk dış pazar başarısını yakaladı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve İspanya'ya satışı gerçekleşen HÜRJET uçaklarıyla birlikte, HAVELSAN imzalı bu kritik yazılım da İspanya Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek. 2028 yılında İspanya semalarında göreve başlaması planlanan HÜRJET, böylece Avrupa’ya uçan ilk milli jet eğitim uçağı olurken, beraberinde Türkiye’nin en stratejik askeri yazılımlarından birini de ihraç etmiş olacak.

KAAN VE HÜRJET İÇİN YAPAY ZEKA DESTEĞİ

HAVELSAN, HÜRJET’in yanı sıra Milli Muharip Uçak KAAN için de entegrasyon faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. FSGP sistemi, sadece bir planlama aracı değil, aynı zamanda yapay zeka desteğiyle insanlı ve insansız hava araçlarının çoklu görevlerini koordine edebilen akıllı bir merkez görevi görüyor.

Düşük görünürlük (stealth) planlaması, kızılötesi arama ve ağa bağlı mühimmat yönetimi gibi yeni nesil savaş teknolojilerinin gereksinimlerini karşılayan sistem, Türk Hava Kuvvetleri'nin tüm platformlarını tek bir milli çatı altında topluyor.

SİMÜLATÖR VE YAZILIMDA TAM ENTEGRASYON

Savunma sanayiindeki bu ihracat atağı sadece uçak ve yazılımla sınırlı kalmıyor. HAVELSAN, HÜRJET için geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü de teslimat aşamasına getirdi. Bu yıl Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek olan gelişmiş simülatör teknolojisi, İspanya sözleşmesi kapsamında uçağın görev planlama sistemiyle beraber ihraç edilecek. Bu hamle, Türkiye’nin bir hava platformunu "tam paket" halinde, yani eğitimi, simülatörü ve operasyonel yazılımıyla birlikte bir NATO ülkesine ihraç edebilme kapasitesini tescilledi.

HAVADA TAM HAKİMİYET: AKILLI SİLAH PLANLAMA

Milli yazılımın sunduğu yetenekler arasında uçak görev planlama ve görev sonrası değerlendirme süreçleriyle entegre çalışan "Akıllı Silah Görev Planlama" kabiliyeti öne çıkıyor.

Uluslararası standartlarla tam uyumlu olan sistem, elektronik manyetik emisyon planlama ve veri bağı yönetimi gibi kritik alanlarda en üst düzey çözümleri sunuyor. Türkiye, HÜRJET ve KAAN gibi platformlarını bu milli yazılımlarla donatarak, dışa bağımlılığı tamamen bitirirken küresel pazarda da "teknoloji ihraç eden ülke" konumunu pekiştiriyor.

