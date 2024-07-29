Borç listesinin ilk sırasındaydı... ABB Başkanı Yavaş'tan "SGK prim borcu" açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan belediyeleri sıralamış, listesinin ilk sırasında 5.7 milyar TL ile Ankara Büyükşehir Belediyesi yer almıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında gündemdeki 'belediyelerin SGK prim borcu ve vergi borcu' konusuyla ilgili konuştu.

Yavaş, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı iktidarın CHP'li belediyeleri hedef gösterdiğini kaydederek, “CHP'li belediyeleri en borçlu ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20, neden ilk 50, neden tamamı değil? Açıklamalara bakıyoruz, SGK'nin mali dengesindeki bozulmanın ve buna bağlı olarak da yıllarca çalışıp her kuruşunu hak ettiği halde insanca yaşamaya yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP'li belediyelermiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” açıklamasında bulundu.

'SGK BORÇLARINI 84 MİLYON 501 BİN DOLAR OLARAK ARTTIĞINI AÇIKLADIK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamış olduğu SGK borç tutarının ABB iştiraklerinin borcu olduğuna dikkati çeken Yavaş, “ABB'nin mali durum raporunda borçlarımızın miktarı bin 774 milyon 441 bin dolar azalmış. Yani ABB, ANKA Park gibi ucube paralar verilen, mal olan bir tesisten kaynaklanan borcun tamamını ödedi. Bu kredilerin birçoğu daha önceki dönemde biz göreve gelmeden 2-3 yıl önce çekilmiş, bunların ilk ödeme tarihi bir kuruş ödenmeden seçimi kaybedecekleri tahmin ettikleri için yeni yönetimin sırtına sarılmış çok yüksel faizli borçlardı. Bunların tamamını ödedik. SGK borçlarını da 84 milyon 501 bin dolar olarak arttığını açıkladık. Bu artışın birçok sebebi var. ABB borçları azalırken, SGK borçlarının artmasının da tabii ki sebepleri var. Ülke ekonomisinin durumu ortada. Pandemide EGO gelir elde edemedi, ücretsiz taşımaları arttı. Toplu taşıma fiyatları da olabilecek en aşağı seviyede tutuldu” ifadelerine yer verdi.

'2019 İLE 2024 ARASINDA 4 MİLYAR 333 BİN 892 LİRA SSK PRİM ÖDEMESİ YAPILDI'

Yavaş, ABB'nin borçlarını ödemeye devam ettiğini belirterek, “2019'da 16 milyon 900 bin lira belediyemizin sigorta borcu vardı şu anda sıfır. EGO'nun 5 milyon 180 bin borcu vardı şu anda sıfır. ASKİ'nin 3 milyon 500 bin borcu vardı, şu anda şu anda borcumuz yok. Şirketler, biz devraldığımızda 81 milyon dolar borcu vardı. Şu anki borcumuz 174 milyon dolar, yani 5 milyar 571 milyon lira. Sanki biz hiç para ödemedik gibi ifade ediyorlar. 2019 ile 2024 arasında aynı zamanda bu ödediğimiz değerlerin dışında 4 milyar 333 bin 892 lira SSK prim ödemesi de ABB tarafından yapılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

'EN BORÇLU BELEDİYELER CHP BELEDİYELERİ DİYE YALAN SÖYLÜYORLAR'

Seçimlerin ardından yönetim değişikliğinin olduğu belediyelerde borçların CHP'li belediyelere kaldığı vurgusunu yapan Yavaş, “En borçlu belediyeler CHP Belediyeleri diye yalan söylüyorlar. Keçiören Belediyesi, 1 şirketi 2 bin 850 çalışanıyla sigorta başına düşen 456 bin lira. Bizde 16 şirket, 30 bin çalışan var. Dışarıya iş yapan 7 şirketimizin hiçbir borcu yok. Sigortalı başına düşen ise 190 bin lira. Yine Mamak Belediyesi'nin 2 şirketi var, 196 milyon lira borcu var. Gölbaşı Belediyesi'nin 272 milyon lira borcu var ve 1 şirketi var. Kahramankazan Belediyesi'nin 1 şirketi var 241 milyon lira SGK'ya prim borcu var. Bunları CHP'li belediyeler sınıfının içerisine koyuyorlar ve algı operasyonu yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan SGK'nın birçok belediyeden borçlara karşılık gayrimenkul ve taşınmaz mal alındığını söyleyen Yavaş, bunların ise sadece Cumhur İttifakı belediyelerinden alındığını iddia etti. Ayrıca Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı belediyelerin prim borcunun SGK gelirlerinin sadece yüzde 10'unu oluşturduğunu söyleyen Yavaş, geri kalan yüzde 90'lık gelirlerin de açıklanmasını talep etti.

'İKTİDAR ALACAĞINA ŞAHİN VERECEĞİNE KARGA'

Yavaş, kendi borçlarının dışında kamu kurumlarının da ABB'ye borçlarının bulunduğunu söyleyerek, “İktidar alacağına şahin vereceğine karga. Çevre Bakanlığı'ndan bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde yapılan, Şehir Hastanesi yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadından alacağımız var. Şu andaki rakam 1 milyar 325 milyon. Çalışma bakanına söylüyorum rakam 1 milyar 325 milyon lira takas yapalım. Mahsup edelim, alacağınızın 4'e birini hemen almış oluyorsunuz. Ayrıca Hazine satışlarından yüzde 10 pay verilmesi gerekirken, 171 milyon 609 bin lira yine alacağımız var. Hem bütün yükü hizmetleri artırarak sırtımıza sarıyorsunuz, bize teşekkür etmeniz gerekirken bir yandan kendi borcunuzu ödemiyorsunuz” diye konuştu.

Yavaş, SGK prim borçlarının bütün belediyelerin yükü olduğunu ifade ederek, “Bu sadece ABB ya da CHP'li belediyelerin değil. Yıllardır SGK prim borçlarının faizlerini sildiniz, yapılandırma yaptınız. Şimdi de yapmanız gereken şey bu” dedi.