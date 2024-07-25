SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye açıklandı! Hepsi CHP'li

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla borçlu belediyelere karşı harekete geçildi. Parti gözetilmeksizin tüm belediyelere borç bildirgesi gönderildiğini belirten Bakan Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı. Listedeki belediyelerin hepsinin CHP'li olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün borçlu belediyelerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, bakanlığın borçların tahsili için harekete geçeceğini belirtmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı parti gözetilmeksizin tüm belediyelere borç bildirisi gönderildiğini açıkladı. Borçlu belediyelerle ilgili tartışma devam ederken Bakan Işıkhan, SGK'ya en çok borcu olan 5 belediyeyi sıraladı.

İLK 3 ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'UN

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, en borçlu belediye Mansur Yavaş'ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi. İkinci İstanbul Büyükşehir Belediyesi olurken, üçüncü sırada ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer aldı.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor.

"EN FAZLA BORCU OLAN 5 BELEDİYENİN TAMAMI CHP'Lİ"

SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.

"BORÇLARIN YÜZDE 67,7'Sİ CHP'Lİ BELEDİYELERİN"

Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait.

SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 milyar 751 milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır.

"KAFA KARIŞIKLIĞI OLUŞTURUYORLAR"

Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı oluşturmanın, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur.

CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir.

Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.

İşte en borçlu 5 belediye