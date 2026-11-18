Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,57 kayıpla 11.477 puana gerilerken 100 hisseden 91'i düştü, sadece 9'u yükseldi. Tüm sektörlerin ekside kapattığı günde en sert kayıp yüzde 4,06 ile madencilikte yaşandı. Altının kilogramı 6 milyon 150 bin liraya inerken dolar satış kuru 50,52 lira, Brent petrol ise 92,38 dolar seviyesinde. Gözler yarın açıklanacak verilere çevrildi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününü yüzde 1,57 değer kaybederek 11.477,41 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 183,5 puan gerilerken toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu.

Güne 11.656,67 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 11.452,69 puana kadar geriledi. En yüksek 11.716,41 puanı gören endeks, kapanışta 11.477,41 puana indi.

Borsa, altın, döviz ve petrol... İşte piyasalarda günün bilançosu

SADECE 9 HİSSE YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi yüzde 2,64 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tamamı günü düşüşle tamamlarken en fazla kayıp yüzde 4,06 ile madencilikte yaşandı. Mali endeks yüzde 2,56, sanayi endeksi yüzde 1,96, hizmetler endeksi yüzde 1,65 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 geriledi.

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BIST 100 endeksinde yer alan hisselerin 91'i değer kaybederken yalnızca 9'u yükseldi. Günün en fazla işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding, Akbank ve Yapı Kredi oldu.

Borsa, altın, döviz ve petrol... İşte piyasalarda günün bilançosu

BIST 30 endeksi de günü yüzde 1,38 düşüşle 14.412,79 puandan kapattı.

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.20 itibarıyla 3 bin 755 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 2,6 düşüşle 6 milyon 150 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların efektif kurunu alışta 50,3184 lira, satışta 50,5200 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda aynı saat itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0974, sterlin/dolar paritesi 1,3165 ve dolar/yen paritesi 159,3 seviyesinde işlem gördü.

Londra'da işlem gören ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,86 azalarak 92,38 dolara indi.

Borsa, altın, döviz ve petrol... İşte piyasalarda günün bilançosu

GÖZLER YARINKİ VERİLERDE

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesi, ABD'de ise kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, 14 Kasım haftasında işsizlik maaşı başvuruları, ekim ayı öncü göstergeler endeksi ile kasım ayı Kansas City Fed imalat aktivitesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.600 ve 11.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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