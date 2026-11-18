DUL VE YETİM MAAŞLARINA DA İLAVE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Düzenlemenin dul ve yetim aylığı alanları da kapsayabileceğini ifade eden Erdursun, bu grupta hisse oranlarına göre yaklaşık 1.300 ila 4 bin 400 TL arasında ilave artış öngördü.

Erdursun, beklentisinin 10 bin veya 15 bin TL tutarında herkese eşit seyyanen zam yerine, emeklilerin prim ve yaş durumlarına göre farklı oranlarda iyileştirme yapılması yönünde olduğunu kaydetti.