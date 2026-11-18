Emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İki uzman da aynı oranı söyledi
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yılbaşından önce iyileştirme yapılacağını açıklamasının ardından gözler yeni düzenlemeye çevrildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun ve Emin Yılmaz TGRT Haber canlı yayınında bekledikleri zam formülünü ve olası rakamları paylaştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL OLABİLİR
Özgür Erdursun, emekli maaşlarında öncelikle ocak ayında enflasyon farkının uygulanacağını belirtti.
Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığının, yaklaşık yüzde 10'luk enflasyon farkıyla 26 bin TL'ye çıkabileceğini ifade eden Erdursun, sonrasında yapılacak ilave düzenlemeyle bu tutarın 30 bin TL'ye tamamlanabileceğini söyledi.
PRİM GÜNÜ VE YAŞA GÖRE KADEMELİ ZAM
Erdursun'a göre yeni düzenlemede yalnızca en düşük emekli maaşının artırılması yeterli olmayacak. Daha yüksek prim ödemesine rağmen düşük maaş alan emeklilerin durumunun da dikkate alınması gerekiyor.
Bu kapsamda emeklilik yaşı, prim gün sayısı ve çalışma hayatında SGK'ya bildirilen kazançların hesaplamaya dahil edilmesini beklediğini belirten Erdursun, yüzde 5 ile 15 arasında değişen kademeli bir artış yapılabileceğini dile getirdi.
BAZI EMEKLİLERİN ARTIŞI 10 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
Kendi hesabına göre primleriyle emekli olanlara yaklaşık 4 bin 400 ila 5 bin 500 TL arasında ilave ödeme yapılabilir. Bazı özel durumlarda bu tutarın 6-7 bin TL'ye ulaşabileceğini belirten Erdursun, enflasyon farkı ve ilave iyileştirmenin birlikte hesaplanmasıyla toplam artışın 10 bin TL'yi aşabileceğini söyledi.
DUL VE YETİM MAAŞLARINA DA İLAVE ARTIŞ BEKLENTİSİ
Düzenlemenin dul ve yetim aylığı alanları da kapsayabileceğini ifade eden Erdursun, bu grupta hisse oranlarına göre yaklaşık 1.300 ila 4 bin 400 TL arasında ilave artış öngördü.
Erdursun, beklentisinin 10 bin veya 15 bin TL tutarında herkese eşit seyyanen zam yerine, emeklilerin prim ve yaş durumlarına göre farklı oranlarda iyileştirme yapılması yönünde olduğunu kaydetti.
Erdursun'un açıklaması şöyle:
"30 bin liranın üzerinde aylık alan emeklilere de prim gün sayısı ve yaşlarına göre yüzde 5, 7, 9, 10 veya 15'e kadar ilave artış yapılabileceğini düşünüyorum. Dul ve yetim aylığı alanlara ise hisse oranlarına göre ödeme yapılabilir. Benim hesaplamalarıma göre dul ve yetimlere 1.283 ila 4.414 lira arasında ilave artış öngörüyorum. Kendi primleriyle emekli olanlara ise prim gün sayılarına göre ortalama 4.414 ila 5.133 lira arasında ek ödeme yapılabilir. Bazı istisnai durumlarda bu tutar 6-7 bin lirayı bulabilir. Örneğin 9 bin veya 10 bin prim günü bulunan, 65 yaşında ya da tavandan prim ödeyerek emekli olanların artışı daha yüksek olabilir.
Bu rakamlara TÜİK'in açıklayacağı enflasyon farkı da eklendiğinde toplam artışın ne olacağına ilişkin değerlendirmem ise şöyle: En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liradan 30 bin liraya tamamlanması yaklaşık 6 bin 500 liralık artış anlamına geliyor. Enflasyon farkı ve refah payı birlikte değerlendirildiğinde toplam artışın 6 bin 500 liradan başlayarak 10 bin liraya, hatta bazı durumlarda bu tutarın üzerine çıkabileceğini düşünüyorum"
"YÜZDE 20'YE KADAR REFAH PAYI VERİLEBİLİR"
TGRT Haber canlı yayınına katılan bir diğer SGK uzmanı Emin Yılmaz da emekli maaşlarına yönelik beklentilerini paylaştı. Yılmaz, en düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye tamamlanabileceği görüşüne katıldığını belirterek, bunun üzerindeki maaşlara prim gün sayısı ve yaşa göre kademeli refah payı verilmesini beklediğini söyledi.
Kamuoyuna yansıyan haberler doğrultusunda yüzde 5, 10, 15 ve 20 şeklinde bir artış formülünün gündeme gelebileceğini ifade eden Yılmaz, prim günü yüksek ve yaşı ileri olan emeklilerin daha fazla ilave ödeme alabileceğini dile getirdi.
Yılmaz, 9 bin gün ve üzerindeki prim ödemelerinin yanı sıra emeklilik yaşının da hesaplamada etkili olabileceğini belirterek, ilave artışın emeklinin mevcut aylığı üzerinden hesaplanabileceğini söyledi. Yüzde 20'ye kadar çıkabilecek refah payının kademeli olarak düşürülerek diğer emeklilere uygulanabileceğini kaydetti.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Asgari ücret beklentisini de paylaşan SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı için hedeflenen yüzde 21'lik enflasyon oranına dikkat çekti. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını, yıl sonu enflasyonunun ise yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Erdursun, çalışanların 3 puanlık kayıp yaşayabileceğini söyledi.
Bu tabloya göre asgari ücrete yüzde 25 civarında zam yapılmasını beklediğini ifade eden Erdursun, 28 bin 75 TL olan mevcut asgari ücretin 35 bin TL seviyesine, hatta 35 bin 100 TL civarına çıkabileceğini öngördü. Erdursun, ekonomik koşullar ve siyasi gelişmelere bağlı olarak bu rakamın daha da artırılabileceğini sözlerine ekledi.
ASGARİ ÜCRETTE SEÇİM HESABI
Asgari ücret beklentisini de değerlendiren SGK uzmanı Emin Yılmaz, 2027 yılında seçim yapılması halinde asgari ücret ile en düşük emekli aylığının birbirine yaklaşabileceğini söyledi. Mevcut 28 bin 75 TL'lik asgari ücrete yüzde 30 civarında artış yapılması durumunda rakamın 36 bin 498 TL'ye çıkacağını hesaplayan Yılmaz, en düşük emekli aylığının ise yılbaşında 30 bin TL'ye, temmuz ayında da yaklaşık 34 bin 500 TL'ye ulaşabileceğini öngördü. Yılmaz, seçim tarihinin 2028'e kalması halinde asgari ücrette yeni bir iyileştirme yapılmasının da gündeme gelebileceğini ifade etti.