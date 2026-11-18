Bentley’nin ilk tamamen elektrikli modeli Torcal, seri üretime başlamadan 2027 kontenjanını doldurdu. Lüks SUV’u bugün sipariş eden müşterilerin teslimat için 2028’i beklemesi gerekiyor.

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Bentley, eylül ayında tanıttığı Torcal’ın ilk siparişlerine ilişkin bilgileri paylaştı. Automotive News’e konuşan Bentley CEO’su Frank-Steffen Walliser, üretimin 2027’nin ilk yarısında başlayacağını ve yıl için ayrılan kapasitenin tamamının müşterilere tahsis edildiğini açıkladı.

Torcal, İngiltere’nin Crewe kentindeki fabrikada üretilecek. Bentley, tesisi elektrikli otomobil üretimine hazırlamak için yaklaşık 463 milyon dolarlık yatırım yaptı. Araştırma, geliştirme ve tedarik zinciri hazırlıkları da şirketin elektrikliye geçiş harcamalarının diğer bölümünü oluşturuyor.

EN ÇOK TORCAL S TERCİH EDİLİYOR

Bentley ürün gamında Bentayga’nın altında konumlanan Torcal, markanın daha küçük gövdeli SUV seçeneği olacak. Volkswagen Grubu’nun PPE elektrikli araç platformunu kullanan model, Porsche Cayenne Electric ile teknik akrabalığa sahip.

Walliser’a göre ilk siparişlerde daha yüksek performanslı Torcal S öne çıkıyor. Yeni model, daha genç kullanıcıların ve daha önce Bentley sahibi olmamış müşterilerin de ilgisini çekiyor. Şirket, elektrikli SUV ile müşteri kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

KİŞİSELLEŞTİRMEYLE FİYAT 300 BİN STERLİNİ AŞIYOR

Torcal’ın ABD başlangıç fiyatı 222.495 dolar olarak açıklandı. Torcal S için 262.695 dolar, First Edition için ise 300.995 dolar isteniyor. Aynı pazarda Bentayga’nın başlangıç fiyatı 231.150 dolar seviyesinde bulunuyor.

Müşteriler, kişiselleştirme seçeneklerinde de yüksek bütçelere çıkıyor. İngiltere’de 173.300 sterlinden başlayan Torcal için bazı siparişlerin 300 bin sterlini aştığını belirten Walliser, elektrikli modelde de özel donanım ve kişiselleştirmeye talebin sürdüğünü söylüyor. Bentley’in Mulliner bölümü, farklı malzeme ve kaplama tercihlerinden müşteriye özel uygulamalara kadar geniş bir seçenek sunuyor.

Üretilmeden bitti: Elektrikli Bentley Torcal için sıra 2028’e uzadı

TORCAL S, 100 KM/SA HIZA 2,9 SANİYEDE ULAŞIYOR

Çift elektrik motorlu standart Torcal yaklaşık 810 HP güç üretirken Torcal S’te bu değer 876 HP’ye yükseliyor. S versiyonu, 1.350 Nm tork ve Launch Control desteğiyle 0’dan 100 km/sa hıza 2,9 saniyede ulaşıyor. Azami hızı ise 260 km/sa olarak açıklanıyor.

Bentley’nin resmi teknik verilerinde 113,2 kWsa batarya kapasitesi ve 600 km’ye kadar menzil yer alıyor. Marka, uygun koşullarda 400 kW’lık DC şarj altyapısıyla bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 16 dakikada doldurulabildiğini belirtiyor.

Üretilmeden bitti: Elektrikli Bentley Torcal için sıra 2028’e uzadı

Dört tekerlekten çekişin yanında arka tekerleklerin de yönlendirildiği sistem, düşük hızlarda manevrayı kolaylaştırıyor. Bentley Active Ride ise virajlarda gövdenin yana yatmasını kontrol ediyor. Kabindeki Curation Engine sistemi, seçilen sürüş moduna göre sesleri, ambiyans aydınlatmasını, koltuk ve iklimlendirme ayarlarını birlikte değiştirebiliyor.

Üretilmeden bitti: Elektrikli Bentley Torcal için sıra 2028’e uzadı

SATIŞLARIN GERİLEDİĞİ DÖNEMDE YENİ MODEL DESTEĞİ

Torcal’ın ilk siparişleri, Bentley’in küresel teslimatlarının düştüğü bir dönemde geldi. Markanın Ocak–Eylül 2026 teslimatları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 gerileyerek 5.970 adet oldu.

Üretilmeden bitti: Elektrikli Bentley Torcal için sıra 2028’e uzadı

Bentley, Torcal’ın yeni müşterilere ulaşmasını ve satışlara katkı sağlamasını bekliyor. İlk yıl için ayrılan üretim kontenjanı dolarken şirket, 2028 teslimatlı siparişleri almaya devam ediyor.

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