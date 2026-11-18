Volkswagen, yeni nesil T-Roc R’ın kamuflajlı fotoğraflarını yayımladı. Dört egzoz çıkışı ve yeniden tasarlanan tamponlarıyla ayrışan performans SUV’sinin, Golf R’a yakın güç değerleriyle sunulması bekleniyor.

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Yeni nesil Volkswagen T-Roc ailesinin en güçlü üyesi için hazırlıklar sürüyor. Daha önce Nürburgring’de test edilirken görüntülenen T-Roc R, bu kez markanın paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Mavi ve beyaz kamuflaj taşıyan prototip, seri üretim versiyonunun tasarımına ilişkin önemli ayrıntıları gösteriyor.

Volkswagen henüz modelin bütün teknik özelliklerini açıklamadı. Bununla birlikte paylaşılan görüntüler ve daha önce yayımlanan teknik dokümanlar, yeni T-Roc R’ın motoru, çekiş sistemi ve tasarımı hakkında bazı ipuçları veriyor.

DÖRT EGZOZ ÇIKIŞI VE R’YE ÖZEL TAMPONLAR

Yeni T-Roc R’da en belirgin değişiklikler arka bölümde görülüyor. Standart modelin stop lambaları ve bunları birleştiren LED şerit korunurken tamponun alt kısmı yeniden şekillendirilmiş. Siyah difüzörün iki yanında yer alan toplam dört egzoz çıkışı, R versiyonunun ayırt edici unsurları arasında bulunuyor.

Ön tarafta ise farklı ızgara ve tampon tasarımı dikkat çekiyor. Prototipte siyah tavan ve sütunlar kullanılırken, ön çamurluklardaki R logoları da görülebiliyor. Tavanın arka bölümündeki spoyler, sportif görünümlü R-Line versiyonuyla benzerlik taşıyor.

GOLF R SEVİYESİNDE GÜÇ BEKLENİYOR

Yeni T-Roc R’ın kaputunun altında 2,0 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor bulunacak. Güç konusunda ise güncel Golf R’ın değerleri öne çıkıyor. Golf R’da 245 kW, yaklaşık 329 HP güç ve 420 Nm tork üreten motorun, SUV modelinde de benzer seviyelere ulaşması bekleniyor.

Bu değerlerin gerçekleşmesi halinde önceki T-Roc R’a göre belirgin bir artış sağlanacak. İlk nesil model yaklaşık 296 HP güç ve 400 Nm tork üretiyordu. Yeni versiyonun hızlanma ve azami hız verileri ise henüz açıklanmadı.

Volkswagen’in T-Roc için yayımladığı teknik dokümanlarda, R versiyonu daha güçlü bir 2,0 eTSI motorla ilişkilendiriliyor. Bu da 48 volt hafif hibrit desteğinin model için planlandığını gösteriyor. Aynı belgelerde yedi ileri DSG çift kavramalı şanzıman ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi de yer alıyor.

TORK DAĞITIMI VE DRIFT MODU GÜNDEMDE

Golf R ile kurulabilecek teknik ortaklık, motor ve şanzımanla sınırlı kalmayabilir. Hatchback modelde kullanılan R Performance Torque Vectoring sisteminin yeni T-Roc R’ye aktarılması da beklentiler arasında bulunuyor.

Yeni Volkswagen T-Roc R’den görüntüler geldi: Golf R’a SUV alternatifi

Bu sistem, arka aksa iletilen torku sağ ve sol tekerlek arasında değişken biçimde dağıtabiliyor. Virajın dışındaki arka tekerleğe daha fazla tork gönderilmesi, otomobilin viraj içindeki hareketlerini destekliyor.

Golf R’ın R-Performance paketinde sunulan drift modunun T-Roc R’da bulunup bulunmayacağı ise açıklanmış değil. Dolayısıyla gelişmiş tork dağıtımı ve buna bağlı sürüş modları, şimdilik yeni model için olası donanımlar olarak değerlendiriliyor.

YENİ NESLİN DAHA GENİŞ GÖVDESİNİ KULLANACAK

Yeni T-Roc R, ikinci nesil T-Roc’un MQB evo platformunu temel alıyor. Standart modelin uzunluğu önceki nesle göre yaklaşık 12 santimetre artarak 4,37 metreye ulaştı. Büyüyen gövde, özellikle arka koltuklarda daha fazla alan sağlıyor.

Yeni Volkswagen T-Roc R’den görüntüler geldi: Golf R’a SUV alternatifi

Standart T-Roc’ta bagaj hacmi de 30 litre artışla 475 litreye yükseldi. R versiyonunun bagaj kapasitesi ayrıca açıklanacak olsa da yeni neslin büyüyen boyutları, performans odaklı modelin günlük kullanım özelliklerini de etkileyecek.

Yeni T-Roc R’ın önümüzdeki aylarda tamamen tanıtılması ve Avrupa teslimatlarının 2027’de başlaması bekleniyor. Fiyatlandırma, pazarlara göre donanım seçenekleri ve kesin performans değerleri tanıtımla birlikte netleşecek.



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