Volkswagen, GTI’ın 50. yılı için hazırladığı yeni konseptin ilk görüntülerini paylaştı. Geniş çamurlukları ve büyük arka kanadıyla dikkat çeken otomobilin, elektrikli ID. Polo GTI ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

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Volkswagen, performans modellerini temsil eden GTI rozetinin 50. yılını yeni bir konseptle kutlamaya hazırlanıyor. Kırmızı örtü altında gösterilen otomobil, 20 Kasım 2026 Cuma günü tanıtılacak. Marka, sosyal medya paylaşımında projenin eğitim programındaki genç çalışanlar, tasarımcılar ve mühendislerin ortak çalışmasıyla hazırlandığını belirtti.

Paylaşılan görüntüler otomobilin tamamını göstermese de gövdenin genel hatları ve aydınlatmaları seçilebiliyor. Volkswagen henüz konseptin adını, güç değerlerini veya gelecekte satışa sunulacak bir modele öncülük edip etmeyeceğini açıklamadı.

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GENİŞ ÇAMURLUKLAR VE BÜYÜK ARKA KANAT

Konseptin en belirgin tasarım unsuru, tavanın arkasında yükselen büyük kanat. Yan profilden görülen bu parça, genişletilmiş çamurluklarla birlikte otomobile yarış otomobillerini andıran bir görünüm kazandırıyor.

Volkswagen’den dev kanatlı GTI sürprizi: Örtüsü 20 Kasım’da kalkacak

Ön bölümde ince farları birbirine bağlayan yatay aydınlatma şeridi dikkat çekiyor. Kaput üzerindeki havalandırma açıklıkları ve tamponun alt kısmındaki belirgin aerodinamik uzantı da örtünün altından seçilebilen ayrıntılar arasında bulunuyor.

ELEKTRİKLİ ID. POLO GTI İLE BENZERLİKLER TAŞIYOR

Otomobilin gövde oranları, cam yüzeylerinin şekli ve aydınlatma düzeni, elektrikli ID. Polo GTI ile benzerlik gösteriyor. Yeni çalışmanın bu modelin daha ileri bir yorumu olabileceğini değerlendiriliyor.

Karşılaştırma yapılan seri üretim ID. Polo GTI, ön aksta bulunan elektrik motoruyla 166 kW, yaklaşık 223 HP güç ve 290 Nm tork üretiyor. Önden çekişli modelin 0’dan 100 km/sa hıza ulaşması 6,8 saniye sürerken azami hızı 190 km/sa olarak açıklanıyor.

Volkswagen’den dev kanatlı GTI sürprizi: Örtüsü 20 Kasım’da kalkacak

Elektronik kontrollü ön diferansiyel kilidi ve adaptif DCC spor süspansiyon da mevcut ID. Polo GTI’ın donanımları arasında yer alıyor.

DAHA GÜÇLÜ CLUBSPORT İÇİN İPUCU OLABİLİR

Yeni konsept, ID. Polo GTI ailesinin daha güçlü bir versiyonu açısından da önem taşıyabilir. Volkswagen, standart modelin yaklaşık 223 HP gücünü 300 HP seviyesine yaklaştıracak daha iddialı bir versiyon üzerinde çalışıyor. Bu çalışma kapsamında şasi değişiklikleri ve yeni bir sınırlı kaymalı diferansiyel de gündemde bulunuyor.

Volkswagen’in sürüş dinamiklerinden sorumlu ismi Florian Umbach, daha önce yaptığı açıklamada mevcut motor ve batarya donanımından daha fazla güç alınabileceğini, ön aksın da daha yüksek torku karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtmişti.

Volkswagen’den dev kanatlı GTI sürprizi: Örtüsü 20 Kasım’da kalkacak

Bununla birlikte 20 Kasım’da gösterilecek konseptin söz konusu geliştirme programıyla doğrudan bağlantısı henüz doğrulanmadı. Clubsport adıyla seri üretime geçeceğine ilişkin bir duyuru da bulunmuyor.

GTI’IN 50. YILINDA YENİ BİR PROJE

Volkswagen, 1976’da satışa çıkan ilk Golf GTI’ın 50. yılı kapsamında daha önce Golf GTI Edition 50’yi tanıtmıştı. Yaklaşık 321 HP güç üreten bu özel versiyon, markanın bugüne kadarki en güçlü seri üretim Golf GTI modeli konumunda bulunuyor. Aynı yıl elektrikli ID. Polo GTI ile genişleyen aileye, şimdi tasarımıyla öne çıkan yeni bir konsept ekleniyor.

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