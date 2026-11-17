Subaru, Japonya’da WRX ailesine altı ileri manuel şanzımanlı STI Sport R’yi ekledi. Önceki nesil WRX STI’da kullanılan TY85 şanzımanın güncellenmiş halini taşıyan sedan, 271 HP’lik turbo boxer motoru ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle satışa çıkacak.

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Subaru, WRX STI Sport R’ı Fuji Speedway’de düzenlenen Super Taikyu sezon finalinde gösterdi. Japonya’da mevcut nesil WRX’in normal satış gamı şimdiye kadar CVT şanzımanlı modellerden oluşuyordu.

Nisan ayında duyurulan altı ileri manuel WRX STI Sport Sharp ise 600 adetle sınırlıydı. Subaru’nun açıkladığına göre bu özel seri için yaklaşık 9 bin başvuru geldi. Yeni STI Sport R, WRX’in düzenli satış gamına katılıyor.

VİTES KOLUNDAKİ BOŞLUK YÜZDE 60’A KADAR AZALTILDI

Subaru, dayanıklılığıyla bilinen TY85 şanzımanın vites mekanizmasını yeniden elden geçirdi. Markanın ölçümüne göre vites kolundaki boşluk önceki WRX’e kıyasla yüzde 60’a kadar azaldı. Rev Sync adı verilen sistem de vites küçültürken motora kısa süreli gaz vererek devri seçilen vitese uyduruyor.

Subaru WRX STI Sport R, eski STI’ın manuel şanzımanını geri getirdi

Subaru, gaz kelebeği ve turbo basıncı yönetimini de sürücü yeniden gaza bastığında motorun daha çabuk tepki vermesi için güncelledi.

2,4 litrelik dört silindirli turbo boxer motor 5.600 devirde 271 HP güç, 2.000–4.800 devir arasında 375 Nm tork üretiyor. Böylece motor, sınırlı üretim Sport Sharp’la aynı gücü sunarken tork 350 Nm’den 375 Nm’ye çıkıyor. Güç, viskoz sınırlı kaydırmalı merkez diferansiyel üzerinden dört tekerleğe aktarılıyor.

ELEKTRONİK KONTROLLÜ AMORTİSÖRLER VE BREMBO FRENLER

STI Sport R’a özel ayarlanan ZF amortisörler, sönümlemeyi sürüş koşullarına ve seçilen moda göre değiştiriyor. Sport+ modu gaz pedalına verilen tepkiyi keskinleştiriyor. Delikli fren disklerine önde altı, arkada iki pistonlu Brembo kaliperler eşlik ediyor. Otomobilin 19 inçlik jantlarında 245/35 R19 ölçüsünde Bridgestone Potenza S007 lastikler kullanılıyor.

Subaru WRX STI Sport R, eski STI’ın manuel şanzımanını geri getirdi

Subaru, manuel şanzımana uyarladığı EyeSight sistemini de standart donanıma ekledi. Stereo kameralara ek olarak geniş açılı bir kamera kullanan sistem, çarpışmayı önlemeye yardımcı olan işlevler ve şeritten ayrılmayı önleme desteği sunuyor.

JAPONYA’DA SİPARİŞLER 19 KASIM’DA AÇILIYOR

WRX STI Sport R’ın Japonya fiyatı vergiler dahil 5.480.000 yen (Günlük kurla 1.731.493 TL) Subaru, WR Blue Pearl dahil sekiz gövde rengiyle sunulacak modelden ayda 330 adet satmayı hedefliyor. Marka ayrıca manuel şanzımanlı bir BRZ versiyonu ve Performance-B STI konseptinden türetilen beş kapılı bir hatchback üzerinde çalışıyor.



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