Bugatti’nin Amerika operasyonlarının başındaki Sascha Doering, markanın ortalama müşteri yaşının 52’den yaklaşık 42’ye gerilediğini açıkladı. Fransız üreticinin yeni modeli Tourbillon’u sipariş edenlerin yaklaşık yüzde 70’i daha önce de bir Bugatti satın almış. Aynı durum Rolls-Royce ve Bentley gibi markalarda da geçerli.

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ABC News’e konuşan Bugatti’nin Amerika operasyonlarının başındaki Sascha Doering, markaya ilgi gösteren genç alıcıların sayısının arttığını söyledi. Birden fazla Bugatti alan müşteriler de markanın satışlarında önemli yer tutuyor. Doering’in verdiği en çarpıcı örnek Kuzey Amerika’dan. Bölgedeki bir müşterinin koleksiyonunda 14 Bugatti bulunuyor.

TOURBILLON’UN 250 ARACI DÖRT AYDA ALICI BULDU

Doering’in Forbes’a verdiği bilgilere göre Bugatti sahiplerinin yaklaşık yüzde 35’inde markaya ait en az iki otomobil var. Vergiler hariç 3,8 milyon eurodan başlayan Tourbillon’un 250 araçlık üretim kotası ise siparişlerin açılmasından sonraki dört ay içinde doldu. İlk teslimatların 2027’nin ikinci çeyreğinde başlaması hedefleniyor. ABD’deki müşterilerin otomobillerini birkaç ay sonra alması bekleniyor.

Bugatti Tourbillon

Veyron’un 2006’da pazara girdiği dönemde Kuzey Amerika, Bugatti’nin dünya satışlarının yaklaşık yüzde 20–25’ini oluşturuyordu. Doering’e göre bugün bu pay yüzde 35–45 arasında. Bugatti, 2025’te bölgede yaklaşık 60 otomobil teslim ederek kendi rekorunu kırdı. Şirket, müşterileri için ikinci el değerinin önemini de dikkate alarak yıllık üretimini yaklaşık 100 otomobil seviyesinde tutmayı planlıyor.

Bugatti Veyron

TOURBILLON'DA V16'YA ÜÇ ELEKTRİK MOTORU EŞLİK EDİYOR

Doering, kendisine tamamen elektrikli bir Bugatti talebiyle gelen müşteri olup olmadığı sorusuna olumsuz cevap verdi. Markanın, Chiron’un ardından geliştirdiği Tourbillon’da ise elektrik motorları, güç ünitesinin önemli bir parçası. Cosworth iş birliğiyle geliştirilen 8,3 litrelik atmosferik V16’ya ikisi ön, biri arka aksta olmak üzere üç elektrik motoru eşlik ediyor. Sistemin toplam gücü 1.800 HP.

Bugatti Chiron

ROLLS-ROYCE VE BENTLEY DE DAHA GENÇ ALICILARA ULAŞIYOR

Rolls-Royce’un satış ve marka direktörü Julian Jenkins ise ekim ayında The Guardian’a müşterilerinin yaş ortalamasının 2010’daki 56 seviyesinden 43’e gerilediğini söyledi.

Bentley’nin Amerika operasyonlarını yöneten Michael Rocco da Forbes’a, üçüncü nesil Continental GT’nin ardından genç alıcıların ilgisinin arttığını anlattı. Rocco, daha sportif tasarım paketleri ve daha cesur renk seçeneklerinin bu değişimde etkili olduğunu belirtti.

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