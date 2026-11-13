İzmir’de 18 işçiye mezar olan fabrikanın sahibi Mehmet Rüştü Başaran hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İşçilere daha az tazminat ödemek için sigorta giriş çıkışı yaptığı öne sürülen patronun, değeri 30 milyon eurodan (yaklaşık 1 milyar 672 milyon 825 bin 500 TL) fazla olan lüks otomobil koleksiyonu olduğu iddia edildi. 80 aracın yer aldığı koleksiyonda sınırlı sayıda üretilmiş modeller var.

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İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da yaşanan patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanmıştı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’a ise ev hapsi verilmişti.

18 işçiye mezar olan fabrikada işçilere daha az tazminat ödemek için sigorta giriş- çıkışı yapıldığı iddiasının ardından bir skandal daha patlak verdi.

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronunun lüks sevdası! Değeri 30 milyon Euro, sınırlı sayıda üretilmiş hepsi özel

80 ARAÇLIK LÜKS KOLEKSİYON

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen patron Mehmet Rüştü Başaran, kendine 80'den fazla lüks aracın bulunduğu bir koleksiyon yaptı.

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronunun lüks sevdası! Değeri 30 milyon Euro, sınırlı sayıda üretilmiş hepsi özel

DEĞERİ 30 MİLYON EURODAN FAZLA

Koleksiyonun değerinin ise 30 milyon euro üzerinde (yaklaşık 1 milyar 672 milyon 825 bin 500 TL) olduğu iddia edildi. Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre; 30 milyon euroluk koleksiyonda özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronunun lüks sevdası! Değeri 30 milyon Euro, sınırlı sayıda üretilmiş hepsi özel

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞ MODELLER

Başaran’ın lüks koleksiyonunda bulunduğu öne sürülen sınırlı sayıda üretilen modellerin de bulunduğu araçlar ise şöyle;

Marka Model Öne Çıkanlar Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo, Superamerica F40, F50, Enzo Bugatti EB110, Veyron - Lamborghini Reventon, Aventador - Maserati MC12 Özellikle öne çıkan McLaren F1, P1 F1 (Özellikle öne çıkan) Porsche Carrera GT, 918 Carrera GT (Özellikle öne çıkan) Pagani Huayra - Mercedes SLR - Rolls-Royce Çeşitli modeller - Hennessey Venom GT -

Fabrikanın sahibi Mehmet Rüştü Başaran

NELER OLMUŞTU?

9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen bakım çalışmaları sırasında tavan vincinin koparak ocağa düşmesi sonucu patlama meydana geldi.

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronunun lüks sevdası! Değeri 30 milyon Euro, sınırlı sayıda üretilmiş hepsi özel

Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesinin ardından yangın çıktı. Patlamada 18 işçi hayatını kaybederken 15 işçinin yaralandığı bildirildi. Olayın kesin nedeninin ve muhtemel ihmallerin belirlenmesi amacıyla teknik incelemeler başlatıldı.

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronunun lüks sevdası! Değeri 30 milyon Euro, sınırlı sayıda üretilmiş hepsi özel

| Kaynak: HABER MERKEZİ | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİİzmir

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