İzmir’de 18 işçiye mezar olan demir-çelik fabrikası hakkındaki yeni iddialar yürek sızlattı. Faciada hayatını kaybeden işçilerden Güner Gökçe’nin kuzeni “Daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1.5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler” dedi. Cenazesine henüz ulaşılamayan Barış Güney’in babası ise “İş kazaları çok oluyordu. İşten ayrılmayı düşünüyordu dilekçesini hazırlamıştı. Veremeden canından oldu” dedi.

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İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da yaşanan patlamada 18 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, fabrikaya ilişkin korkunç yeni detaylar ortaya çıktı. Patlamada hayatını kaybeden evli iki çocuk babası Güner Gökçe'nin kuzeni Taner Gökçe ve cenazesine ulaşılamayan 30 yaşındaki işçi Barış Güney’in babası Bekir Güney’in anlattıkları ‘Pes’ dedirtti.

İzmir’deki ‘ölüm’ fabrikasında korkunç iddia! Daha az tazminat vermek için yaptıkları utandırdı: İşçilere sigorta giriş-çıkışı yapmışlar

“AZ TAZMİNAT İÇİN SİGORTA GİRİŞ-ÇIKIŞI YAPIYORLARDI”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kuzeni Güner Güner'in 20 yıldır aynı fabrikada çalıştığını anlatan Taner Gökçe, "Fabrikada daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1.5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler. Haksızlık yapıyorlardı. Güner işinden bu nedenle memnun değildi. Güner'in çocuklarından biri üniversite okuyor. Diğeri de ortaokul son sınıfta okuyor. Çok iyi merhametli duygusal bir insandı. Emekli olduktan sonra Erzurum köye dönüp orda bir ev yapmak istiyordu. Türkiye'yi gezmek istiyordu. Kısmet olmadı" dedi.

Güner Gökçe

Patlamada anında fabrikada olan ve cenazesine hala ulaşılamayan 30 yaşındaki işçi Barış Güney’in babası Bekir Güney ise Adli Tıp kurumunda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığını, eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığını söyledi.

Barış Güney

“İSTİFA DİLEKÇESİNİ HAZIRLAMIŞTI”

Enkaz altında olduğu değerlendirilen Güney'i arama çalışmaları aralıksız sürerken, acılı baba oğlunun istifa etmeyi düşündüğünü anlattı.

Baba Güney “Oğlumun cenazesi henüz bulunamadı. Arama çalışmaları devam ediyor ama akıbetini bilmiyoruz. Fabrikadan içeriye almıyorlar. Oğlum bekardı, 4 senedir burada çalışıyordu. İş kazaları çok oluyordu. Şefleri, müdürleriyle sorunları vardı. İşten ayrılmayı düşünüyordu hatta dilekçesini bile hazırlamıştı. 10 gün izin kullandı. Önümüzdeki günlerde dilekçeyi vereceğim diyordu. Oğlum dilekçesini veremeden canından oldu. Çok üzgünüz" dedi.

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NELER OLMUŞTU?

9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen bakım çalışmaları sırasında tavan vincinin koparak ocağa düşmesi sonucu patlama meydana geldi.

İzmir’deki ‘ölüm’ fabrikasında korkunç iddia! Daha az tazminat vermek için yaptıkları utandırdı: İşçilere sigorta giriş-çıkışı yapmışlar

Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesinin ardından yangın çıktı. Patlamada 18 işçi hayatını kaybederken 15 işçinin yaralandığı bildirildi. Olayın kesin nedeninin ve muhtemel ihmallerin belirlenmesi amacıyla teknik incelemeler başlatıldı.

İzmir’deki ‘ölüm’ fabrikasında korkunç iddia! Daha az tazminat vermek için yaptıkları utandırdı: İşçilere sigorta giriş-çıkışı yapmışlar

Olayda hayatını kaybedenlerin İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt, Abdullah Kılınç ve Fatih Işık olduğu öğrenildi.



| Kaynak: HABER MERKEZİ | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİİzmir

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