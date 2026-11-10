İzmir'de HABAŞ tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor. Faciadan sadece 4 gün önce fabrikada işe başlayan Abdülkadir Kınacı, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da katıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Abdülkadir Kınacı'nın cenaze törenine katıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Kınacı'nın (57) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Çınarlı Dere Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Abdülkadir Kınacı

Kınacı için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Işıkhan ve AK Parti Genel Sekreteri İnan, ailesine başsağlığı diledi.

Cenazeye 3 çocuk babası Kınacı'nın yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da katıldı.

Fabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi

FACİADAN GÜNLER ÖNCE İŞE BAŞLADI

Kınacı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kınacı'nın, patlamanın meydana geldiği fabrikada olaydan 4 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Fabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi

CAN KAYBI 18 OLDU

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın cenazesine ulaşılamadığını açıkladığı işçinin kimliği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu belirlenirken patlamada can kaybı 18'e yükseldi.

Patlamada hayatını kaybeden 17 kişinin isimleri şu şekilde:

Sıra No Adı Soyadı 1 İlker SIĞIRTMAÇOĞLU 2 Hüsnü ERSOY 3 Göksel ÜNALDI 4 Yasin TAŞÇI 5 Uğur TEMEL 6 Barış GÜNEY 7 Orhan ALTAY 8 Özcan EFE 9 Recep FEDAİ 10 Abdülkadir KINACI 11 Ceylan BIYIKLI 12 Ferhat MARAŞLI 13 Ersin OĞUZ 14 Mustafa SERT 15 Kadir Kaan ÖZÇELİK 16 Serkan KURT 17 Fatih IŞIK

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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