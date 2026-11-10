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Fabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi

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Fabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi
Başlık ResmiFabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi

İzmir'de HABAŞ tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor. Faciadan sadece 4 gün önce fabrikada işe başlayan Abdülkadir Kınacı, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da katıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Abdülkadir Kınacı'nın cenaze törenine katıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Kınacı'nın (57) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Çınarlı Dere Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Abdülkadir Kınacı
Başlık ResmiAbdülkadir Kınacı

Kınacı için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Işıkhan ve AK Parti Genel Sekreteri İnan, ailesine başsağlığı diledi.

Cenazeye 3 çocuk babası Kınacı'nın yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da katıldı.

Fabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi
Başlık ResmiFabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi

FACİADAN GÜNLER ÖNCE İŞE BAŞLADI

Kınacı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kınacı'nın, patlamanın meydana geldiği fabrikada olaydan 4 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Fabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi
Başlık ResmiFabrikada 4 gün önce işe başlamıştı: Patlamada can veren Abdülkadir Kınacı defnedildi

CAN KAYBI 18 OLDU

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın cenazesine ulaşılamadığını açıkladığı işçinin kimliği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu belirlenirken patlamada can kaybı 18'e yükseldi.

Patlamada hayatını kaybeden 17 kişinin isimleri şu şekilde:

Sıra NoAdı Soyadı
1İlker SIĞIRTMAÇOĞLU
2Hüsnü ERSOY
3Göksel ÜNALDI
4Yasin TAŞÇI
5Uğur TEMEL
6Barış GÜNEY
7Orhan ALTAY
8Özcan EFE
9Recep FEDAİ
10Abdülkadir KINACI
11Ceylan BIYIKLI
12Ferhat MARAŞLI
13Ersin OĞUZ
14Mustafa SERT
15Kadir Kaan ÖZÇELİK
16Serkan KURT
17Fatih IŞIK
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İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu
GÜNDEM

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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