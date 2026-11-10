İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belirlendi. İşçi yakınları cenazeleri teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumunda beklerken, patlamaya ilişkin soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

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HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren işçilerin kimlikleri belli olurken İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve DNA eşleştirme işlemleri sürüyor.

Hüsnü Ersoy - Uğur Temel - Recep Fedai

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ

Sabah'ın haberine göre hayatını kaybeden şahısların kimlikleri belli oldu.

Ceylan Bıyıklı - Özkan Efe - Orhan Altay

Patlamada hayatını kaybeden 17 kişinin isimleri şu şekilde:

Sıra No Adı Soyadı 1 İlker SIĞIRTMAÇOĞLU 2 Hüsnü ERSOY 3 Göksel ÜNALDI 4 Yasin TAŞÇI 5 Uğur TEMEL 6 Barış GÜNEY 7 Orhan ALTAY 8 Özcan EFE 9 Recep FEDAİ

Ferhat Maraşlı - Ersin Oğuz - Abdülkadir Kınacı

Sıra No Adı Soyadı 10 Abdülkadir KINACI 11 Ceylan BIYIKLI 12 Ferhat MARAŞLI 13 Ersin OĞUZ 14 Mustafa SERT 15 Kadir Kaan ÖZÇELİK 16 Serkan KURT 17 Fatih IŞIK

İlker Sığırtmacıoğlu

AİLELER ADLİ TIP KURUMUNDA BEKLİYOR

Cenazeleri teslim almak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen işçi yakınlarının bekleyişi sürüyor. Cenazelerin otopsi ve DNA eşleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Patlamada yaşamını yitirenler arasında 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik de bulunuyor. Kardeşi Şevval Özçelik, ağabeyinin ölüm haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi. Ağabeyinin fabrikada üç ay önce işe başladığını ve patlamanın meydana geldiği bölümde çalıştığını anlatan Özçelik, daha önce geçirdiği bir iş kazasında ellerinden yaralandığını ve bir hafta sonra işe döndüğünü belirtti.

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

Ağabeyinin doğum günü için kendisine hediye almayı planladığını söyleyen Şevval Özçelik, “Bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım’da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı.” dedi. Özçelik, hukuki sürecin takipçisi olacağını da söyledi.

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

PATLAMA BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Patlama, 9 Kasım’da saat 12.00 sıralarında fabrikanın üretim alanındaki çelikhane bölümünde meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar tedavi için hastanelere kaldırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayın ardından fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Bayraktar, kazanın iki haftada bir yapılan bakım sırasında bir ark ocağının zincirinin kopmasıyla meydana geldiğini söyledi. Işıkhan ise ilk incelemelere göre bakım sırasında düşen malzemenin doğal gaz ve oksijen borularını kopardığını ve bunun ardından patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

SORUŞTURMADA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın ardından başlatılan soruşturmada 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Savcı gözetiminde fabrikada inceleme yapan bilirkişilerin ilk tespitlerinin ardından 6 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Bayraktar, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.

Bakan Işıkhan da iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle olası ihmal ve kusurların araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Işıkhan, fabrikada daha önce Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetim yapıldığını ve olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

BAKAN MEMİŞOĞLU YARALILARIN DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fabrikadaki incelemenin ardından yaptığı ilk açıklamada iki yaralının durumunun ağır olduğunu, bu yaralılardan birinin durumunun ise kritik seyrettiğini bildirdi. Patlamaya ilişkin son aktarılan bilgilere göre can kaybı 17’ye, yaralı sayısı 14’e ulaştı.

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