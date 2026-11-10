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İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belirlendi. İşçi yakınları cenazeleri teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumunda beklerken, patlamaya ilişkin soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözde Nur Arvas
GÖZDE NUR ARVAS

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren işçilerin kimlikleri belli olurken İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve DNA eşleştirme işlemleri sürüyor.

Hüsnü Ersoy - Uğur Temel - Recep Fedai
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HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ

Sabah'ın haberine göre hayatını kaybeden şahısların kimlikleri belli oldu.

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Başlık ResmiCeylan Bıyıklı - Özkan Efe - Orhan Altay

Patlamada hayatını kaybeden 17 kişinin isimleri şu şekilde:

Sıra NoAdı Soyadı
1İlker SIĞIRTMAÇOĞLU
2Hüsnü ERSOY
3Göksel ÜNALDI
4Yasin TAŞÇI
5Uğur TEMEL
6Barış GÜNEY
7Orhan ALTAY
8Özcan EFE
9Recep FEDAİ
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Başlık ResmiFerhat Maraşlı - Ersin Oğuz - Abdülkadir Kınacı
Sıra NoAdı Soyadı
10Abdülkadir KINACI
11Ceylan BIYIKLI
12Ferhat MARAŞLI
13Ersin OĞUZ
14Mustafa SERT
15Kadir Kaan ÖZÇELİK
16Serkan KURT
17Fatih IŞIK
İlker Sığırtmacıoğlu
Başlık Resmiİlker Sığırtmacıoğlu

AİLELER ADLİ TIP KURUMUNDA BEKLİYOR

Cenazeleri teslim almak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen işçi yakınlarının bekleyişi sürüyor. Cenazelerin otopsi ve DNA eşleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Patlamada yaşamını yitirenler arasında 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik de bulunuyor. Kardeşi Şevval Özçelik, ağabeyinin ölüm haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi. Ağabeyinin fabrikada üç ay önce işe başladığını ve patlamanın meydana geldiği bölümde çalıştığını anlatan Özçelik, daha önce geçirdiği bir iş kazasında ellerinden yaralandığını ve bir hafta sonra işe döndüğünü belirtti.

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu
Başlık Resmiİzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

Ağabeyinin doğum günü için kendisine hediye almayı planladığını söyleyen Şevval Özçelik, “Bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım’da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı.” dedi. Özçelik, hukuki sürecin takipçisi olacağını da söyledi.

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu
Başlık Resmiİzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

PATLAMA BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Patlama, 9 Kasım’da saat 12.00 sıralarında fabrikanın üretim alanındaki çelikhane bölümünde meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar tedavi için hastanelere kaldırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayın ardından fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Bayraktar, kazanın iki haftada bir yapılan bakım sırasında bir ark ocağının zincirinin kopmasıyla meydana geldiğini söyledi. Işıkhan ise ilk incelemelere göre bakım sırasında düşen malzemenin doğal gaz ve oksijen borularını kopardığını ve bunun ardından patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu
Başlık Resmiİzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

SORUŞTURMADA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın ardından başlatılan soruşturmada 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Savcı gözetiminde fabrikada inceleme yapan bilirkişilerin ilk tespitlerinin ardından 6 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Bayraktar, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.

Bakan Işıkhan da iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle olası ihmal ve kusurların araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Işıkhan, fabrikada daha önce Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetim yapıldığını ve olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu
Başlık Resmiİzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

BAKAN MEMİŞOĞLU YARALILARIN DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fabrikadaki incelemenin ardından yaptığı ilk açıklamada iki yaralının durumunun ağır olduğunu, bu yaralılardan birinin durumunun ise kritik seyrettiğini bildirdi. Patlamaya ilişkin son aktarılan bilgilere göre can kaybı 17’ye, yaralı sayısı 14’e ulaştı.

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