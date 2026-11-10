İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu
İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belirlendi. İşçi yakınları cenazeleri teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumunda beklerken, patlamaya ilişkin soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren işçilerin kimlikleri belli olurken İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve DNA eşleştirme işlemleri sürüyor.
HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ
Sabah'ın haberine göre hayatını kaybeden şahısların kimlikleri belli oldu.
Patlamada hayatını kaybeden 17 kişinin isimleri şu şekilde:
|Sıra No
|Adı Soyadı
|1
|İlker SIĞIRTMAÇOĞLU
|2
|Hüsnü ERSOY
|3
|Göksel ÜNALDI
|4
|Yasin TAŞÇI
|5
|Uğur TEMEL
|6
|Barış GÜNEY
|7
|Orhan ALTAY
|8
|Özcan EFE
|9
|Recep FEDAİ
|Sıra No
|Adı Soyadı
|10
|Abdülkadir KINACI
|11
|Ceylan BIYIKLI
|12
|Ferhat MARAŞLI
|13
|Ersin OĞUZ
|14
|Mustafa SERT
|15
|Kadir Kaan ÖZÇELİK
|16
|Serkan KURT
|17
|Fatih IŞIK
AİLELER ADLİ TIP KURUMUNDA BEKLİYOR
Cenazeleri teslim almak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen işçi yakınlarının bekleyişi sürüyor. Cenazelerin otopsi ve DNA eşleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.
Patlamada yaşamını yitirenler arasında 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik de bulunuyor. Kardeşi Şevval Özçelik, ağabeyinin ölüm haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi. Ağabeyinin fabrikada üç ay önce işe başladığını ve patlamanın meydana geldiği bölümde çalıştığını anlatan Özçelik, daha önce geçirdiği bir iş kazasında ellerinden yaralandığını ve bir hafta sonra işe döndüğünü belirtti.
Ağabeyinin doğum günü için kendisine hediye almayı planladığını söyleyen Şevval Özçelik, “Bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım’da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı.” dedi. Özçelik, hukuki sürecin takipçisi olacağını da söyledi.
PATLAMA BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİ
Patlama, 9 Kasım’da saat 12.00 sıralarında fabrikanın üretim alanındaki çelikhane bölümünde meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar tedavi için hastanelere kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayın ardından fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.
Bayraktar, kazanın iki haftada bir yapılan bakım sırasında bir ark ocağının zincirinin kopmasıyla meydana geldiğini söyledi. Işıkhan ise ilk incelemelere göre bakım sırasında düşen malzemenin doğal gaz ve oksijen borularını kopardığını ve bunun ardından patlamanın meydana geldiğini bildirdi.
SORUŞTURMADA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın ardından başlatılan soruşturmada 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Savcı gözetiminde fabrikada inceleme yapan bilirkişilerin ilk tespitlerinin ardından 6 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Bayraktar, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.
Bakan Işıkhan da iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle olası ihmal ve kusurların araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Işıkhan, fabrikada daha önce Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetim yapıldığını ve olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların sürdüğünü belirtti.
BAKAN MEMİŞOĞLU YARALILARIN DURUMUNU AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fabrikadaki incelemenin ardından yaptığı ilk açıklamada iki yaralının durumunun ağır olduğunu, bu yaralılardan birinin durumunun ise kritik seyrettiğini bildirdi. Patlamaya ilişkin son aktarılan bilgilere göre can kaybı 17’ye, yaralı sayısı 14’e ulaştı.