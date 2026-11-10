İzmir Aliağa’da HABAŞ’a ait demir çelik fabrikasında sıvı çelik döküm işlemi yapılırken tavan vinci ark ocağına düştü. Peş peşe yaşanan patlama ve yangında 17 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi de yaralandı.

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Türkiye’nin sanayi devlerinden HABAŞ’ın Aliağa’daki demir çelik fabrikasında facia yaşandı. 17 işçi feci şekilde can verdi. Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vinci koparak büyük bir gürültüyle ark ocağına düştü. Ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Yüksek tonajlı parçalar ve döküm malzemelerinin etrafa yayılmasıyla yangın çıktı. Dumanlar arasında can pazarı yaşandı.

İzmir'deki facianın perde arkası! 17 işçinin öldüğü fabrikada patron da can vermişti

İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri facia bölgesine yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmalarında 17 kişinin hayatını kaybettiği, 12’sinin yaralandığı belirlendi. Olayı araştırmak üzere Adalet Bakanlığı dört savcı görevlendirdi. SGK başmüfettişlerini gönderdi, 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki facianın perde arkası! 17 işçinin öldüğü fabrikada patron da can vermişti

HABAŞ, olayın planlı bakım çalışmaları esnasında yaşandığını duyurdu. Bu durum, yetersiz tedbir alınmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlar “Patlamanın ardından yer yerinden oynadı. Fabrikadan simsiyah dumanlar ve kızıl alevler yükseliyordu. Bacadaki demir saclar eridi” dedi.

İzmir'deki facianın perde arkası! 17 işçinin öldüğü fabrikada patron da can vermişti

PATRON DA BURADA ÖLDÜ

Patlamayı haber alan yüzlerce işçi yakını Aliağa Devlet Hastanesine akın etti. Acılı aileler sinir krizleri geçirdi. İş adamı Hamdi Başaran’ın 1967’de kurduğu, adını isim ve soyisminin ilk hecelerini kullanarak verdiği HABAŞ, Türkiye’nin en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan şirketi. Türkiye’nin en büyük sınai ve tıbbi gaz (oksijen, azot, argon, hidrojen, helyum vb.) üreticisi konumundaki HABAŞ, patlamanın yaşandığı İzmir Aliağa’daki demir-çelik üretim tesisini 1987 yılında açtı. Hamdi Başaran bu fabrikasında geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti. Babasının yerine geçen Mehmet Rüştü Başaran, sıvı karbondioksit ve hidrojen üretim tesisleri kurdu. 17 işçiye mezar olan Aliağa’daki Habaş Sac fabrikası 2014 yılında devreye alındı. HABAŞ, Tuzla’da gemi inşa eden Yıldız Tersanesinin de sahibi. Aliağa’daki yüksek kapasiteli entegre tesislerinde donanma ve deniz platformları için yıllık yaklaşık 4,5-5 milyon ton çelik üretimi yapılıyor.

İzmir'deki facianın perde arkası! 17 işçinin öldüğü fabrikada patron da can vermişti

9 YIL ÖNCE DE YAŞANDI

Aliağa’daki gemi söküm fabrikalarından getirilen hurda demir, eritilerek inşaat demiri, sac ve çelik yapılıyor. Bunlardan sanayide kullanılan azot ve oksijen gibi gazların tüpleri imal ediliyor. HABAŞ’ın İzmit’teki fabrikasında da 2017’de patlama yaşanmış, LPG tankerinin bulunduğu alandaki faciada bir işçi hayatını kaybetmişti.

ŞOFÖR KENDİNİ YAKTI

Öte yandan, fabrikanın önüne gelen bir kişi üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahsın, fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yapan T.İ. (40) olduğu belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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