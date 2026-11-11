İzmir’de demir-çelik fabrikasında meydana patlamada hayatını kaybeden 3 işçi gözyaşları içinde defnedildi. İşçilerden Göksel Ünaldı’nın olay günü ilk iş günü olduğu öğrenilirken, annesinin feryadı yürekleri yaktı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik, Göksel Ünaldı ve Ersin Oğuz’un cenazeleri, defnedildi.

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25 yaşındaki mühendis Kadir Kaan Özçelik’in cenaze namazı Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılındı. Özçelik'in annesi Gülden, babası Nihat ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşlarına boğuldu. Özçelik'in cenazesi, namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda defnedildi.

İlk iş gününde can vermiş! Gözyaşı üstüne gözyaşı, isimler farklı acı aynı, İzmir'deki faciada ölenler defnedildi

İLK İŞ GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, Aliağa'daki Bozköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı'na defnedildi.

İlk iş gününde can vermiş! Gözyaşı üstüne gözyaşı, isimler farklı acı aynı, İzmir'deki faciada ölenler defnedildi

Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can verdiği öğrenildi.

İlk iş gününde can vermiş! Gözyaşı üstüne gözyaşı, isimler farklı acı aynı, İzmir'deki faciada ölenler defnedildi

ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Annesi Nurten Ünaldı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Patlamada hayatını kaybeden Ersin Oğuz ise Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı'na gözyaşları içinde defnedildi.

İlk iş gününde can vermiş! Gözyaşı üstüne gözyaşı, isimler farklı acı aynı, İzmir'deki faciada ölenler defnedildi

NELER OLMUŞTU?

9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen bakım çalışmaları sırasında tavan vincinin koparak ocağa düşmesi sonucu patlama meydana geldi.

İlk iş gününde can vermiş! Gözyaşı üstüne gözyaşı, isimler farklı acı aynı, İzmir'deki faciada ölenler defnedildi

Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesinin ardından yangın çıktı. Patlamada 18 işçi hayatını kaybederken 15 işçinin yaralandığı bildirildi. Olayın kesin nedeninin ve muhtemel ihmallerin belirlenmesi amacıyla teknik incelemeler başlatıldı.

Kadir Kaan Özçelik- Göksel Ünaldı- Ersin Oğuz

Olayda hayatını kaybedenlerin İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt, Abdullah Kılınç ve Fatih Işık olduğu öğrenildi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansıİzmir

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