1964 Sebring 12 Saat yarışında fabrika takımı adına piste çıkan, ardından Ken Miles ve Shelby American ekibi tarafından yeniden geliştirilen efsanevi Shelby Cobra, açık artırmaya çıkıyor. “Flip-Top” lakaplı otomobil, yarış tarihindeki özel geçmişi ve dört yıl süren restorasyonuyla dikkat çekiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ken Miles’ın geliştirdiği 1964 Shelby Cobra “Flip-Top”, 16 Ocak 2027’de Florida’da açık artırmaya çıkacak. Mecum Auctions, yaklaşık 816 kilogram ağırlığındaki ve 500 HP’nin üzerinde güç üreten tek örnek prototip için 25 milyon doların üzerinde bir satış bedeli öngörüyor.

CSX2196 şasi numaralı Shelby, 1964 Sebring 12 Saat yarışına fabrika takımının otomobili olarak katıldı. Yarışın ardından Ken Miles ve Shelby American ekibi, aracı Bahamalar’daki Nassau Speed Weeks’te Chevrolet Corvette Grand Sport’lara karşı yarışmak üzere yeniden geliştirdi. Açık artırmaya çıkacak Cobra, o dönemde aldığı Nassau konfigürasyonunu taşıyor.

Ken Milesın efsane Cobrası açık artırmaya çıkıyor! Değeri dudak uçuklatacak

SEBRING’DEN SONRA BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ

Shelby ekibi, Sebring’in ardından şasiyi yaklaşık 7,6 santimetre uzattı. Daytona Coupe’de kullanılan takviye düzeninden yararlanarak şasiyi güçlendirdi ve süspansiyon geometrisini değiştirdi. Araç için hazırlanan hafif alüminyum gövdenin ön ve arka bölümleri, mekanik parçalara erişimi kolaylaştırmak için tek parça halinde açılıyordu. Cobra, “Flip-Top” lakabını bu tasarımdan aldı.

427 Prototype adıyla anılan otomobilde yaklaşık 6,4 litrelik, deneysel bir Ford V8 bulunuyor. Müzayede evinin kataloğuna göre tamamı alüminyumdan üretilen motor, Cobra’ya takılmadan önce CSX2286 şasi numaralı Daytona Coupe’de kullanıldı. Dört Weber karbüratörle beslenen V8’in gücü, dört ileri manuel şanzımanla arka tekerleklere aktarılıyor.

Mecum’a göre Miles, Nassau’daki ilk turunda rakiplerine sekiz saniye fark açtı. Yarış kayıtlarına göre Miles ve Cobra, hafta kapsamındaki ön yarışlardan birini ikinci sırada bitirdi. 6 Aralık’taki Nassau Trophy’nin ana yarışında ise finiş göremedi.

Ken Milesın efsane Cobrası açık artırmaya çıkıyor! Değeri dudak uçuklatacak

DÖRT YIL SÜREN RESTORASYON

Legendary Motorcar, dört yıl süren restorasyonla Cobra’yı 1964’te Nassau’da yarıştığı haline döndürdü. Mecum’un kataloğunda şasinin, alüminyum gövdenin, motorun, süspansiyonun ve göstergelerin orijinal olduğu belirtiliyor. Otomobilin kayıtlı mesafesi yaklaşık 6.600 kilometre. Flip-Top, restorasyonun ardından Amelia Island Concours’da sınıf birinciliği kazandı.

Ken Milesın efsane Cobrası açık artırmaya çıkıyor! Değeri dudak uçuklatacak

COBRA’NIN AÇIK ARTIRMA GEÇMİŞİ

Üretilen ilk Shelby Cobra olan 1962 model CSX2000, 2016’da RM Sotheby’s müzayedesinde 13 milyon 750 bin dolara satılmıştı. Ağustos 2026’da ise bir dönem Carroll Shelby’ye ait olan CSX2300 şasi numaralı Daytona Coupe, Pebble Beach’te 42 milyon 905 bin dolara alıcı buldu. Gooding Christie’s’in açıkladığı bu tutar, bir Amerikan otomobili için açık artırmada ödenen en yüksek bedel olarak kayda geçti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala